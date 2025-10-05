5 de octubre de 2025 - 20:26

Espert ya tiene reemplazo por Ley Electoral: advierten que no habría tiempo para reimprimir boletas

Al economista no lo sustituirá la candidata que va en segundo lugar, sino el tercero: Diego Santillán. Qué pasará con las boletas que ya se imprimieron, en base al costo millonario.

Diego Santilli encabezaría la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires.

Los Andes
Redacción Política

El legislador José Luis Espert se bajó de la candidatura a diputado por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. La noticia sorprendió a militantes y ciudadanos en general, ya que días atrás había mostrado una postura contraria. Tras su "paso al costado", ya se conoce su sucesor mientras hay dudas por las boletas.

Diego Santilli encabezará la lista de LLA en Buenos Aires

El ascenso de Diego Santilli al primer lugar de la lista de candidatos del oficialismo en la provincia de Buenos Aires no es una decisión discrecional. Se trata del resultado directo de la aplicación de la Ley Electoral: una normativa de reemplazo de candidatos que está diseñada para garantizar la paridad de género.

De esta manera, Santilli pasará del tercer al primer puesto, convirtiéndose en la nueva cara de la boleta libertaria en el distrito más importante del país. El artículo de la ley que regula esta situación establece claramente cómo proceder ante la renuncia de un candidato oficializado: en caso de dimisión, el candidato saliente "será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista".

Ley Electoral: Diego Santilli encabezaría la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires
En ese orden, la Justicia Electoral debe realizar "los corrimientos necesarios a fin de ordenarla respetando los requisitos de conformación paritaria" que exige el Código Electoral Nacional. Esto significa que la lista final debe mantener la alternancia de un candidato de cada género.

La conformación original de la lista previo a la renuncia de Espert como candidato:

  • José Luis Espert (Varón)
  • Karen Reichardt (Mujer)
  • Diego Santilli (Varón)

Al producirse la renuncia de José Luis Espert (varón), la ley obliga a que su reemplazo sea el siguiente candidato varón en la nómina. En este caso, ese lugar corresponde a Diego Santilli.

Santilli tomó la posta de la campaña: “Subite a la Santilleta de la libertad”

El diputado nacional por el PRO, Diego Santilli, tomó la posta de la campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA). Tras la salida de Espert, el legislador manifestó que dejará “el alma” en las tres semanas que quedan antes de las elecciones.

Diego Santilli
El diputado del PRO Diego Santilli | Gentileza

El diputado del PRO Diego Santilli | Gentileza

No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto”, dijo Santilli en su cuenta de X. El legislador, que estaba tercero, pero pasará al primer lugar de la lista.

Y subrayó: “Enfrente, el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación”. “Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país”, agregó el candidato en carrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/1974973628241555545&partner=&hide_thread=false

Cabe destacar que el PRO reposteó en sus redes sociales una foto de la “Santilleta”, una camioneta ploteada con su cara que utilizó en otras campañas. “Subite a la Santilleta de la libertad que vamos a dar vuelta la provincia”, pronunció el dirigente bonaerense.

¿Borrón y Boleta nueva?

A pesar de la drástica decisión de Espert, surgen dudas sobre qué pasará con las boletas, de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. La renuncia del economista se produce en una situación compleja en lo político pero también en la logística.

José Luis Espert renunció este domingo a su candidatura de La Libertad Avanza (LLA)
Desde la agencia Noticias Argentinas señalaron que no habría tiempo para reimprimir las boletas. Además, el costo millonario de reimprimir todas las boletas sería otro motivo para desalentar esta opción. Antes de conocerse el "paso a un costado" del "profe Espert", varios medios teorizaron con el costo y estimaron que las papeletas costaría 14 mil millones de pesos, un gasto difícil de explicar en medio del ajuste.

La situación de Espert recuerda un precedente similar en el partido de Mauricio Macri en 2015. En aquel momento, el periodista Fernando Niembro fue desplazado de su lista, enfrentando entonces un problema similar con la impresión de las papeletas.

