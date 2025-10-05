El embajador Peter Lamelas anticipó una "inversión sin precedentes" para Argentina

El futuro diplomático de Estados Unidos en Argentina afirmó que “las empresas estadounidenses y el mundo occidental están a punto de invertir una cantidad de capital sin precedentes”.

El próximo embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, se refirió a la llegada de una ola de inversiones al país. Sus dichos se dieron tras una reunión clave con las principales empresas norteamericanas.

El diplomático prometió que se viene "una cantidad de capital sin precedentes". En un guiño a la Casa Blanca, Lamelas aseguró que su misión es "hacer a la Argentina grande de nuevo" (MAGA - Make America Great Again).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pldocmd/status/1974704646204936224&partner=&hide_thread=false US companies and the western world are on the verge of investing an unprecedented amount of capital in the sovereign Republic of Argentina which will Make Argentina Great Again. I will work day and night on making this a reality to benefit both Argentina and the USA and all of… — Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) October 5, 2025 Su mensaje fue difundido en las redes sociales y pronto repercutió en suelo argentino. En la previa de las elecciones del 26 de octubre, el gobierno de Javier Milei busca atraer capitales para consolidar su plan de estabilización económica.

"Make Argentina Great Again" El posteo de Lamelas se produjo luego de uno de sus primeros encuentros formales con el sector privado, organizado por el U.S.-Argentina Business Council (USABC). Se trata de la cámara que agrupa a las mayores empresas estadounidenses con intereses en el país.

"Las empresas estadounidenses y el mundo occidental están a punto de invertir una cantidad de capital sin precedentes en la República Argentina", detalló Lamelas. El embajador designado es un médico y empresario que aún debe ser confirmado por el Senado de su país.