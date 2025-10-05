El embajador Peter Lamelas anticipó una "inversión sin precedentes" para Argentina

El próximo embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, se refirió a la llegada de una ola de inversiones al país. Sus dichos se dieron tras una reunión clave con las principales empresas norteamericanas.
El futuro diplomático de Estados Unidos en Argentina afirmó que “las empresas estadounidenses y el mundo occidental están a punto de invertir una cantidad de capital sin precedentes”.
El próximo embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, se refirió a la llegada de una ola de inversiones al país. Sus dichos se dieron tras una reunión clave con las principales empresas norteamericanas.
El diplomático prometió que se viene "una cantidad de capital sin precedentes". En un guiño a la Casa Blanca, Lamelas aseguró que su misión es "hacer a la Argentina grande de nuevo" (MAGA - Make America Great Again).
Su mensaje fue difundido en las redes sociales y pronto repercutió en suelo argentino. En la previa de las elecciones del 26 de octubre, el gobierno de Javier Milei busca atraer capitales para consolidar su plan de estabilización económica.
El posteo de Lamelas se produjo luego de uno de sus primeros encuentros formales con el sector privado, organizado por el U.S.-Argentina Business Council (USABC). Se trata de la cámara que agrupa a las mayores empresas estadounidenses con intereses en el país.
"Las empresas estadounidenses y el mundo occidental están a punto de invertir una cantidad de capital sin precedentes en la República Argentina", detalló Lamelas. El embajador designado es un médico y empresario que aún debe ser confirmado por el Senado de su país.
Más allá de la confirmación, el diplomático ya se comprometió a trabajar "día y noche para que esto sea una realidad en beneficio tanto de Argentina como de Estados Unidos y de todo nuestro pueblo". Y concluyó: "¡Dios bendiga a Argentina y Dios bendiga a América!".
Por su parte, el U.S.-Argentina Business Council calificó el encuentro como un "privilegio". Además informó que sus miembros tuvieron la oportunidad de "compartir ideas sobre sus operaciones en Argentina y discutir las prioridades clave en la relación bilateral".
En ese marco, la cámara empresarial destacó que Lamelas "jugará un papel fundamental en el fortalecimiento de los lazos económicos y comerciales" entre ambos países. Su nombramiento y sus primeras declaraciones confirman la decisión de la Casa Blanca de dar un respaldo explícito y de alto perfil a la gestión de Javier Milei, en línea con el apoyo financiero ya anunciado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent.