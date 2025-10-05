Espert ya tiene reemplazo por Ley Electoral: advierten que no habría tiempo material para reimprimir boletas

El legislador José Luis Espert se bajó de la candidatura a diputado por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. La noticia sorprendió a militantes y ciudadanos en general, ya que días atrás había mostrado una postura contraria. Tras su "paso al costado", ya se conoce su sucesor mientras hay dudas por las boletas.

El ascenso de Diego Santilli al primer lugar de la lista de candidatos del oficialismo en la provincia de Buenos Aires no es una decisión discrecional. Se trata del resultado directo de la aplicación de la Ley Electoral: una normativa de reemplazo de candidatos que está diseñada para garantizar la paridad de género .

De esta manera, Santilli pasará del tercer al primer puesto , convirtiéndose en la nueva cara de la boleta libertaria en el distrito más importante del país. El artículo de la ley que regula esta situación establece claramente cómo proceder ante la renuncia de un candidato oficializado: en caso de dimisión, el candidato saliente "será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista" .

En ese orden, la Justicia Electoral debe realizar "los corrimientos necesarios a fin de ordenarla respetando los requisitos de conformación paritaria" que exige el Código Electoral Nacional. Esto significa que la lista final debe mantener la alternancia de un candidato de cada género.

La conformación original de la lista previo a la renuncia de Espert como candidato:

José Luis Espert (Varón)

Karen Reichardt (Mujer)

Diego Santilli (Varón)

Al producirse la renuncia de José Luis Espert (varón), la ley obliga a que su reemplazo sea el siguiente candidato varón en la nómina. En este caso, ese lugar corresponde a Diego Santilli.

¿Borrón y Boleta nueva?

A pesar de la drástica decisión de Espert, surgen dudas sobre qué pasará con las boletas, de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. La renuncia del economista se produce en una situación compleja en lo político pero también en la logística.

Desde la agencia Noticias Argentinas señalaron que no habría tiempo material para reimprimir las boletas. Además, el costo millonario de reimprimir todas las boletas sería otro motivo para desalentar esta opción. Antes de conocerse el "paso a un costado" del "profe Espert", varios medios teorizaron con el costo y estimaron que las papeletas costaría 14 mil millones de pesos, un gasto difícil de explicar en medio del ajuste.

La situación de Espert recuerda un precedente similar en el partido de Mauricio Macri en 2015. En aquel momento, el periodista Fernando Niembro fue desplazado de su lista, enfrentando entonces un problema similar con la impresión de las papeletas.