23 de marzo de 2026 - 21:15

Tras las polémicas, Manuel Adorni volverá a mostrarse con Milei con el fin de "diluir su renuncia"

El jefe de Gabinete se mantuvo “guardado” por el escándalo. A diferencia de lo que ocurrió con José Luis Espert, la intención del Gobierno es reafirmar su permanencia.

El presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el jefe de gabinete Manuel Adorni en el Congreso.

El presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el jefe de gabinete Manuel Adorni en el Congreso.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En medio de cuestionamientos y versiones sobre su continuidad en el Gobierno, Manuel Adorni volverá a mostrarse públicamente junto a Javier Milei esta semana. La aparición forma parte de una estrategia libertaria para desactivar la polémica y reafirmar su permanencia en el cargo.

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Viernes clave para el jefe de Gabinete

Según informaron fuentes oficiales, el ministro coordinador tendrá una semana muy activa con reuniones con integrantes del gabinete. De esos encuentros habrá fotos y descripción de lo que se habló. La idea del oficialismo es mostrar a un Adorni trabajando y lejos de las controversias y explicaciones.

El viernes llegará la actividad más relevante de la agenda del ex vocero presidencial: un nuevo encuentro con el Presidente. Será con motivo de la inauguración del Centro de Formación de Capital Humano que encabezará la ministra del área, Sandra Pettovello.

De qué forma perdería su cargo Adorni

Significará un nuevo gesto presidencial después de la foto del 19 de marzo pasado, cuando existió un cara a cara entre el jefe de Estado y el cuestionado funcionario y se mostraron para las redes sociales.

“El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete”, escribió un Adorni que tiene todo el respaldo de Karina Milei y del gabinete.

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Con el correr de los días de la semana comenzaron a escucharse voces libertarias que dan cuenta de que las explicaciones no alcanzan, lo que está generando un costo político muy alto para el Gobierno.

Hasta el momento, de acuerdo a lo que supo este medio, no hay posibilidad de que Milei le pida la renuncia. La única manera en la que Adorni podría abandonar su cargo es que los escándalos se acumulen, no pueda brindar explicaciones y no soporte la presión pública y mediática.

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