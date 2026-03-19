La diputada Marcela Pagano señaló que Manuel Adorni no declaró una casa en un country

La legisladora, que pertenecía al bloque de La Libertad Avanza, acusó al Jefe de Gabinete de no declarar una propiedad en Exaltación de la Cruz. Además amplió su denuncia por corrupción contra el funcionario.

Marcela Pagano acusó a Manuel Adorni de no declarar una casa en un country.

La diputada Marcela Pagano del bloque Coherencia y exintegrante de La Libertad Avanza señaló nuevamente a Manuel Adorni y amplió su denuncia por enriquecimiento ilícito. El pasado martes, denunció que el Jefe de Gobierno no declaró a la Justicia una propiedad que tendría en un barrio privado y compartió una foto de la vivienda en su cuenta de X.

La casa estaría ubicada en el country Indio Cua Golf Club, en la localidad bonarsense de Exaltación de la Cruz y, según expresó la funcionaria, estaría a nombre de la esposa de Adorni, Betina Angeletti. "Piedra libre para Adorni!! El Jefe de Gabinete no declaró una casa de lujo, hecha a nuevo, en un country premium", expresó en su posteo.

Embed Piedra libre para Adorni!! El Jefe de Gabinete no declaró una casa de lujo, hecha a nuevo, en un country premium. No es un error administrativo, recordemos que es contador público! Y esto también lo van a adjudicar a la IA? #nostomandeboludos #CASTA amplié mi denuncia por… pic.twitter.com/fltV3RmrE5 — Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 19, 2026 Además, la diputada aseguró que no se trataría de un error administrativo y argumentó, "recordemos que es contador público". De esta manera, la diputada apuntó una vez más contra Adorni y afirmó que ampliará su denuncia por corrupción.

Acusaciones e investigación A raíz del viaje a Nueva York de Manuel Adorni junto a su esposa en el avión presidencial, sumado al vuelo privado del funcionario a Punta del Este, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) inició una investigación preliminar.

La causa comenzó a partir de una denuncia realizada por Pagano, quien acusó al funcionario de malversación de caudales públicos, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Ahora, la diputada amplió su denuncia y aseguró que la propiedad en Exaltación de la Cruz no figura en la última declaración jurada de bienes presentada por Adorni en la Oficina Anticorrupción (OA).