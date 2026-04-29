Marcela Pagano amplió en Comodoro Py la denuncia contra Manuel Adorni

La diputada Marcela Pagano se presentó en los tribunales de Comodoro Py para ampliar la denuncia por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una causa que investiga su situación patrimonial.
Pagano aportó información sobre una presunta empresa offshore en Uruguay vinculada a la causa. En paralelo, diputados de La Libertad Avanza denunciaron a Pagano.
La diputada Marcela Pagano se presentó en los tribunales de Comodoro Py para ampliar la denuncia por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una causa que investiga su situación patrimonial.
La legisladora entregó documentación al juez Ariel Lijo en la que sostiene la existencia de una empresa offshore denominada IM Group S.A.S., radicada en Uruguay y vinculada al periodista Marcelo Grandío.
Según Pagano, los fondos obtenidos por publicidad en el programa “Giros”, emitido por la TV Pública, eran derivados hacia esa firma en el exterior. La diputada declaró además como testigo para afirmar que Grandío y Adorni habrían sido socios en una estructura comercial y periodística.
La legisladora aseguró que pudo verificar la existencia de la empresa en registros oficiales de Montevideo y sostuvo que el esquema habría sido utilizado para desviar ingresos y evitar el pago de impuestos en Argentina.
Además cuestionó el financiamiento del programa y mencionó la presencia de auspiciantes como YPF, señalando inconsistencias entre el nivel de audiencia y el respaldo publicitario.
En paralelo, Adorni negó la existencia de contratos entre la TV Pública y Grandío durante su exposición en la Cámara de Diputados. A la vez descartó cualquier irregularidad en las contrataciones.
Pagano, por su parte, explicó que no asistió a la sesión en el Congreso porque consideró más relevante avanzar con la presentación judicial. “No quería ser parte de un espectáculo montado”, detalló a Infobae la legisladora.
En medio de la escalada, un grupo de diputados de La Libertad Avanza (LLA) presentó una denuncia penal contra Pagano, que recayó en el juzgado de María Servini.
El planteo incluye acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito y omisión en declaraciones juradas. Ante esto, la diputada aseguró estar “tranquila” y sostuvo que los hechos mencionados corresponden a períodos previos a su actividad política.
De este modo, la causa suma nuevos elementos y se encamina hacia una etapa clave, con la posibilidad de futuras medidas judiciales para determinar la veracidad de las denuncias y la evolución patrimonial de los involucrados.