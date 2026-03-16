Milei en Córdoba: se mostró junto a Adorni y sentenció que en agosto "la inflación podría ser 0"

El presidente Javier Milei aseguró este lunes que la Argentina atraviesa “una gran oportunidad de volver a ser grande” y sostuvo que su gobierno trabaja para convertir al país en “el más libre del mundo” . Lo hizo durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba , donde defendió el rumbo económico de su gestión.

Manuel Adorni defendió el viaje con su esposa y negó irregularidades: "No fue un delito, fue un error"

“Salvo algunos casos de países que estaban destruidos y fueron reconstruidos, nadie logró lo que nosotros logramos en tan poco tiempo”, afirmó el mandatario ante empresarios y dirigentes.

En relación con la inflación, Milei sostuvo que su administración mantiene la expectativa de que el índice comience a acercarse a cero en los próximos meses. “Seguimos convencidos de que para el mes de agosto la inflación podría empezar con cero” , expresó.

El Presidente también remarcó el punto de partida de su gobierno y señaló que el país estaba al borde de una crisis aún mayor. “Íbamos a ir a una hiperinflación del 15.000% anual. La inflación que tenemos es alta, pero venimos del peor lugar del infierno”, sostuvo.

En ese marco, ratificó que no cambiará el rumbo de la política económica. “No voy a modificar la forma de hacer política económica. ¿Porque saltó la tasa de inflación vamos a aplicar controles de precios? ¿Vamos a violentar la libertad?”, planteó.

“Voy a seguir haciendo las cosas bien, tarde o temprano vamos a derrotar la inflación”, agregó.

Durante su exposición, Milei también volvió a criticar al kirchnerismo y afirmó que “están dispuestos a romper todo y a hacer cualquier tipo de barbaridad con tal de verlos mal a ustedes porque ellos no están en el poder”.

Además, defendió la decisión de levantar el cepo cambiario y aseguró que mantenerlo hubiese sido políticamente más sencillo. “Me hubiera resultado mucho más fácil mantenerlo, me hubiera sido mucho más fácil el tránsito del 2025 si me cagaba literalmente en la libertad de ustedes”, expresó.

“Pero dijimos que era injusto e inmoral, y abrimos el cepo”, remarcó.

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en lo que fue interpretado como un gesto de respaldo al funcionario tras la polémica por el viaje de su esposa en la comitiva oficial a Nueva York.