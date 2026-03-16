16 de marzo de 2026 - 14:46

Milei en Córdoba: se mostró junto a Adorni y sentenció que en agosto "la inflación podría ser 0"

El presidente dio un largo discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba. “Voy a seguir haciendo las cosas bien, tarde o temprano vamos a derrotar la inflación”, agregó.

Milei en Córdoba: se mostró junto a Adorni y sentenció que en agosto la inflación podría ser 0

Milei en Córdoba: se mostró junto a Adorni y sentenció que en agosto "la inflación podría ser 0"

Foto:

Noticias Argentinas
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei aseguró este lunes que la Argentina atraviesa “una gran oportunidad de volver a ser grande” y sostuvo que su gobierno trabaja para convertir al país en “el más libre del mundo”. Lo hizo durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde defendió el rumbo económico de su gestión.

Leé además

Adorni defendió el viaje con su esposa y negó irregularidades.

Manuel Adorni defendió el viaje con su esposa y negó irregularidades: "No fue un delito, fue un error"
Manuel Adorni junto al periodista libertario Marcelo Grandio.

¿Habrá golpe de timón?

“Salvo algunos casos de países que estaban destruidos y fueron reconstruidos, nadie logró lo que nosotros logramos en tan poco tiempo”, afirmó el mandatario ante empresarios y dirigentes.

En relación con la inflación, Milei sostuvo que su administración mantiene la expectativa de que el índice comience a acercarse a cero en los próximos meses. “Seguimos convencidos de que para el mes de agosto la inflación podría empezar con cero”, expresó.

El Presidente también remarcó el punto de partida de su gobierno y señaló que el país estaba al borde de una crisis aún mayor. “Íbamos a ir a una hiperinflación del 15.000% anual. La inflación que tenemos es alta, pero venimos del peor lugar del infierno”, sostuvo.

En ese marco, ratificó que no cambiará el rumbo de la política económica. “No voy a modificar la forma de hacer política económica. ¿Porque saltó la tasa de inflación vamos a aplicar controles de precios? ¿Vamos a violentar la libertad?”, planteó.

“Voy a seguir haciendo las cosas bien, tarde o temprano vamos a derrotar la inflación”, agregó.

Durante su exposición, Milei también volvió a criticar al kirchnerismo y afirmó que “están dispuestos a romper todo y a hacer cualquier tipo de barbaridad con tal de verlos mal a ustedes porque ellos no están en el poder”.

Además, defendió la decisión de levantar el cepo cambiario y aseguró que mantenerlo hubiese sido políticamente más sencillo. “Me hubiera resultado mucho más fácil mantenerlo, me hubiera sido mucho más fácil el tránsito del 2025 si me cagaba literalmente en la libertad de ustedes”, expresó.

“Pero dijimos que era injusto e inmoral, y abrimos el cepo”, remarcó.

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en lo que fue interpretado como un gesto de respaldo al funcionario tras la polémica por el viaje de su esposa en la comitiva oficial a Nueva York.

Embed - Discurso del Presidente Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba, 2026

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier Milei viajará a Córdoba acompañado de Manuel Adorni. (archivo)

Javier Milei viajará a Córdoba junto a Manuel Adorni en un gesto de respaldo

Luis Caputo explicó la inflación de febrero y apuntó al aumento de la carne y las tarifas.

Luis Caputo habló de inflación, inversiones y respaldó a Manuel Adorni tras la polémica

Alfredo Cornejo, junto a la ministra de Energía Jimena Latorre y el ministro de Economía de la Nación Luis Caputo, en una de las actividades de la comitiva de Mendoza en Nueva York. Foto: Gobierno de Mendoza.

"Acá no hay esposas": la tajante aclaración de la comitiva de Mendoza por el caso Manuel Adorni

Que es el costo marginal, el término técnico que usó Milei para defender a Adorni.

Qué es el 'costo marginal', el término que usó Milei para intentar defender a Adorni y se le volvió en contra