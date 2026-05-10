Caso Adorni: la investigación sumó nuevas pruebas sobre presuntos movimientos cripto no declarados

La situación judicial y política de Manuel Adorni continúa sumando tensión, luego de que la investigación por presunto enriquecimiento ilícito incorporara nuevas pruebas vinculadas a supuestas operaciones con criptomonedas no declaradas .

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Según la información incluida en la causa, el fiscal federal Gerardo Pollicita recibió reportes de plataformas virtuales que darían cuenta de movimientos de dinero digital atribuidos al funcionario . El registro surge en el marco de una investigación sobre presuntas inconsistencias patrimoniales.

En paralelo al avance judicial, diputados nacionales de los bloques Encuentro Federal y Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) impulsaron el pedido de una sesión especial prevista para el jueves 14 de mayo. El objetivo es interpelar al funcionario en el Congreso.

El tema se convirtió en uno de los principales focos de tensión política para el Gobierno nacional, mientras distintos sectores de la oposición intensificaron los reclamos para que Adorni dé explicaciones públicas sobre su situación patrimonial .

De acuerdo con los datos incorporados al expediente, la Justicia analiza operaciones financieras y movimientos con criptoactivos que no habrían sido declarados oficialmente .

Además, la causa investiga una presunta diferencia entre ingresos y gastos, luego de que se detectaran compras y pagos mensuales que oscilarían entre USD18.000 y USD20.000. Los montos, según la investigación, superarían ampliamente los ingresos oficiales atribuidos al funcionario.

Las nuevas pruebas fueron incorporadas tras informes recibidos durante el fin de semana por parte de plataformas digitales vinculadas al mercado de criptoactivos.

La postura del oficialismo

Mientras crecen las presiones políticas, el presidente Javier Milei mantiene públicamente su respaldo a Adorni. Por su parte, el funcionario evitó brindar detalles técnicos sobre la investigación al sostener que no quiere “obstruir a la Justicia”, aunque aseguró en distintas entrevistas y conferencias de prensa que no piensa renunciar y que su situación patrimonial “se aclarará”.

El apoyo del Gobierno y la decisión de Adorni de permanecer en el cargo mantienen abierto un escenario de fuerte tensión política y judicial. Al respecto habló el senador Francisco Paoltroni de La Libertad Avanza (LLA): “Lo de Adorni ha tapado todas las buenas noticias que se vienen generando desde hace dos meses”.

Francisco Paoltroni en el Senado. Foto: Gabriel Cano / Comunicacion Senado Francisco Paoltroni en el Senado. Foto archivo: Gabriel Cano / Comunicacion Senado

Además, el legislador sostuvo que “si el ministro Adorni tenía todas las cosas en condiciones como dice, tendría que haberse quedado tres días sin dormir hasta terminar su declaración jurada” para presentarla de inmediato.