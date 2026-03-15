Manuel Adorni defendió el viaje con su esposa y negó irregularidades: "No fue un delito, fue un error"

El jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni , afirmó que la presencia de su esposa en la comitiva presidencial que viajó a Estados Unidos fue “un error” , aunque aseguró que no implicó gastos para el Estado .

Durante una entrevista televisiva con Luis Majul en la señal LN+, el funcionario sostuvo: “ No fue un delito, fue un error ”. El viaje al que se refirió se realizó durante la llamada “Semana Argentina” en Nueva York , donde su esposa, Bettina Angeletti, integró la comitiva oficial.

“ Presidencia la invita, por supuesto que no advertí el error que iba a cometer aceptando esa invitación. Fue una pésima decisión ”, expresó el funcionario.

Adorni también fue consultado por otro viaje, realizado durante el feriado de Carnaval, en el que se trasladó en un avión privado desde San Fernando hacia Punta del Este junto a su familia. Según explicó, el costo de menos de 4000 dólares fue abonado con dinero personal .

Embed - Tras su viaje a Nueva York Manuel Adorni responde a todo: "No tengo nada que ocultar"

“ No tengo nada que ocultar, es dinero familiar gastado en una actividad de cuatro días de vacaciones con mis nenes ”, sostuvo. Además, afirmó que el video en el que se lo ve subiendo al avión fue filtrado desde dentro del propio Gobierno .

“Hace un mes que tienen guardado el video; es macabro lo que hicieron con mis nenes”, señaló.

Críticas y tensiones dentro del Gobierno

Consultado sobre el origen de la filtración, el funcionario evitó mencionar directamente al asesor presidencial Santiago Caputo, una figura influyente en la estructura del Gobierno y vinculada al área de inteligencia.

De todos modos, Adorni aseguró que las críticas por estos episodios forman parte de “intentos desestabilizadores” contra la administración del presidente Javier Milei. También defendió la política de austeridad del Ejecutivo y afirmó que se trata de “la administración más austera de la historia”.

Su posible candidatura y el caso $LIBRA

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Gabinete fue consultado sobre su posible candidatura a jefe de Gobierno de Buenos Aires en 2027. Aunque minimizó el impacto de las polémicas recientes, aseguró que solo aceptaría competir si el Presidente se lo pidiera.

“No quiero ser candidato a nada, salvo que el Presidente me lo requiera”, afirmó. Adorni también se refirió a las revelaciones sobre el caso del criptoactivo $LIBRA, que involucra al lobista Mauricio Novelli.

En ese sentido, sostuvo que las versiones periodísticas no forman parte del expediente judicial y señaló que la investigación debe continuar en manos de la Justicia. “Los conozco hace años, somos íntegros”, afirmó en defensa del Presidente y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Inflación y situación económica

Finalmente, el funcionario aseguró que el Gobierno avanza con su programa económico para reducir la inflación. “El monstruo de la inflación va a morir”, afirmó, aunque reconoció que la recuperación económica no impacta de la misma manera en todos los sectores.