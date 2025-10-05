José Luis Espert bajó su candidatura a diputado y Javier Milei respaldó la decisión

El legislador José Luis Espert confirmó su renuncia a la postulación como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires , a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. En su posteo, el economista no solo oficializó su salida, sino que acusó una " operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas".

Mauricio Macri respaldó a Milei tras la reunión y dijo que espera una "etapa de cambios" en el Gobierno

"Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla" , detalló Espert en su publicación vía X, confirmando así el adelanto presidencial.

El comunicado de Espert, cargado de críticas hacia quienes lo vincularon con el empresario Fred Machado, calificó el escándalo como un "despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando" .

POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla. En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la…

El ahora excandidato libertario afirmó que no tiene "nada que ocultar" y prometió demostrar su inocencia "ante la Justicia, sin fueros ni privilegios" . Además desafió a quienes lo juzgaron: " El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país".

El legislador también le habló a los dirigentes y militantes de La Libertad Avanza (LLA). Espert les pidió que "no se dejen psicopatear" . Y añadió: "Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo , y que este es el único camino posible para recuperar el futuro".

El diputado José Luis Espert había descartado bajarse como candidato a las próximas elecciones. Sin embargo, cambió de postura.

Para cerrar, el economista aseguró que "El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo". "Con afecto y agradecimiento, José Luis Espert", se despidió. Días atrás, el excandidato libertario había llorado en una entrevista televisiva responsabilizando a Juan Grabois por la denuncia en su contra.

Además había asegurado que "no me bajo nada" de su postulación. Frente a ese escenario, y tras el respaldo del Gobierno (principalmente de Javier Milei) su decisión sorprendió a todos este domingo.

Javier Milei: “El cambio es más importante que cualquiera de nosotros”

El presidente Javier Milei respaldó la determinación de su ahora excandidato. Además buscó cerrar la crisis política, de cara a las próximas elecciones, con un contundente mensaje en sus redes sociales.

Sin mencionar una orden directa de bajarlo, el jefe de Estado se refirió a la salida de Espert como un gesto para proteger el proyecto libertario. "El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo", apuntó Milei en su cuenta de X, validando la narrativa de Espert de que su renuncia busca desactivar un ataque del "sistema".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1974954700677034110&partner=&hide_thread=false El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo.



Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas. Garantizar el cambio… https://t.co/9mfwrWPont — Javier Milei (@JMilei) October 5, 2025

El tuit del presidente, publicado tras confirmarse la renuncia, funciona como un intento de reordenar a la tropa de LLA, minimizar los daños del escándalo Machado y reenfocar la campaña ante las elecciones del 26 de octubre. En ese marco, el mandatario destacó la primacía del proyecto sobre las individualidades.

"Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros", justificó Milei. A su vez, el presidente también criticó a la oposición: "Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo".

Y concluyó con un eslogan de campaña: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede".