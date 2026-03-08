8 de marzo de 2026 - 14:02

El Gobierno criticó al feminismo y a la gestión de Alberto Fernández en el Día de la Mujer: "Estafa"

El oficialismo publicó un video conmemorando el Día Internacional de la Mujer, con fuertes críticas al Ministerio de la Mujer creado en 2019 durante el mandato del expresidente acusado de violencia de género.

Captura del video publicado por el Gobierno nacional en el Día de la Mujer.&nbsp;

Captura del video publicado por el Gobierno nacional en el Día de la Mujer. 

Foto:

Casa Rosada
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La publicación plantea que “una causa noble” terminó convirtiéndose en una “estructura para concentrar militancia política” que no resolvió los problemas reales de las mujeres. En ese sentido, el mensaje oficial critica especialmente al antiguo Ministerio de la Mujer, creado en 2019 por Alberto Fernández.

El video propone un cambio de enfoque y sostiene que el desarrollo de las mujeres debe apoyarse principalmente en “la igualdad ante la ley y la libertad económica”, en lugar de en la expansión de estructuras estatales dedicadas a la agenda de género.

Crítica directa al último mandato kirchnerista

El mensaje comienza explicando en qué se transformó el feminismo con el paso del tiempo. “Durante décadas, una causa noble fue distorsionada y transformada en una estructura destinada a concentrar militancia política”, en referencia al mandato del expresidente acusado por violencia de género.

“En 2019 el nacimiento del Ministerio de la Mujer no fue un avance, fue el comienzo del saqueo. Lo que nos vendieron como una conquista fue en realidad una estafa millonaria”, suma el video.

A su vez, describe a las políticas de género y diversidad impulsadas desde el Estado como “un negocio que benefició únicamente a una pequeña élite” militante mientras funcionarios de alto rango, intendentes y dirigentes políticos “no daban el ejemplo”.

Sumado a eso, la inflación castigaba, la pobreza avanzaba, la inseguridad crecía en todo el país y “el esfuerzo de todas las mujeres argentinas valía cada vez menos”.

El relato gubernamental sostiene que, mientras la agenda de género y el relato ideológico que la sostenía se expandía año a año, “pero las soluciones nunca llegaban”.

Solución que ofrece el Gobierno nacional

Ante este diagnóstico, la administración actual propone un cambio de paradigma basado en la libertad económica y la igualdad ante la ley como los únicos motores para el desarrollo de la ciudadanía.

“Hoy el rumbo es claro: igualdad ante la ley, libertad económica y déficit cero para poner fin a la inflación que golpea primero a los sectores más vulnerables”, afirma la locución, vinculando directamente la estabilidad financiera con la protección efectiva de las mujeres, lejos de la burocracia estatal previa.

El propósito final del mensaje es ratificar el desmantelamiento de las estructuras políticas que el oficialismo considera inútiles para priorizar un modelo de mérito individual y seguridad. El Gobierno sostiene que el verdadero homenaje es construir un país donde cada argentina pueda progresar gracias a su propio esfuerzo en un entorno de libertad.

“El verdadero homenaje a las mujeres no es multiplicar estructuras políticas inútiles que nunca dieron resultados”, concluye el video, cerrando una jornada marcada por el fuerte contraste ideológico entre la visión del Ejecutivo y las consignas tradicionales del movimiento feminista en la Argentina.

