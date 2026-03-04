Petróleo, deuda e inversiones: qué impacto tiene en Mendoza el conflicto de Medio Oriente

El conflicto entre Irán , Israel y Estados Unidos ha generado un fuerte sacudón en los mercados internacionales, con subas de precios del petróleo y del gas, aumento de la aversión al riesgo y caídas en las principales bolsas del mundo.

El cierre de rutas clave como el estrecho de Ormuz , por donde pasa gran parte del petróleo global, ha contribuido a la volatilidad de los precios energéticos, con el crudo Brent cotizando por encima de los US$80 por barril en las últimas jornadas.

Especialistas advierten que si la guerra persiste, los efectos pueden traducirse en presiones inflacionarias y ajustes en los flujos comerciales, que impactan especialmente a países emergentes sensibles a la energía importada.

En diálogo con "La Mesa Política" de Aconcagua Radio , el Ministerio de Gobierno , Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza , Natalio Mema , ofreció un diagnóstico provincial sobre el impacto económico y energético de la crisis internacional y avaló la posición del presidente Javier Milei, a favor de EEUU e Israel.

A la vez, resaltó que "estas crisis bélicas no son para nada agradables y sin dudas generan impacto económico. Pasó también cuando EEUU ingresó a Venezuela y detuvo al presidente Nicolás Maduro. También hubo algunas correcciones del precio del petróleo. ”

Además subrayó la importancia estratégica de la zona en conflicto: “Acá es más importante porque se trata de una zona donde pasa prácticamente el 20% de los barriles de petróleo del mundo hoy", señaló al referirse al estrecho de Ormuz

El funcionario explicó que en la provincia se logró frenar la caída de producción de petróleo, aunque reconoció una tendencia a la baja en años anteriores por factores naturales: “En Mendoza hemos logrado frenar la caída de producción, pero venía con una caída permanente en los últimos años por una cuestión de declive natural de los pozos convencionales.”

Sin embargo, Mema destacó que la relevancia económica de la extracción ha sido superada por otros desarrollos industriales: “Por lo tanto, si bien sigue siendo importante para la economía de la provincia, hoy es mucho más importante la Destilería que ha ido creciendo y ha tenido inversiones, que la extracción de petróleo con su valor asociado en sí mismo.”

Financiamiento de la deuda e inversiones

Mema aseguró que Mendoza está siguiendo de cerca la situación internacional, aunque con cautela: “Lo venimos siguiendo y veremos en qué termina solamente esto, porque no es solamente el petróleo. Todas las variables económicas se acomodan.”

"Si tenemos que salir al mercado, por ejemplo, nosotros estamos yendo a refinanciar parte de la deuda y el país también", apuntó el ministro.

En ese sentido, vinculó el conflicto con tendencias más amplias en los mercados de capitales y en la política económica del país: “Este mundo con estos conflictos bélicos se pone más conservador. Esquivan las inversiones en países emergentes como puede ser Argentina y por lo tanto traen sin dudas complicaciones económicas.”

Y concluyó con una mirada de corto plazo, sin perder de vista efectos más amplios: “Quizás si este conflicto se soluciona pronto, eso debería tener buenas perspectivas en futuro pero hoy en el corto plazo tiene un impacto en la economía de Argentina y de Mendoza. Lo venimos analizando pero más amplio de lo que es el petróleo.”