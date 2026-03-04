Los Andes en Canadá: "la minería es la madre de las industrias", dijo Latorre al presentar a Mendoza ante inversores

La ministra Jimena Latorre participó de una reunión organizada por la firma legal internacional Gowling WLG en el marco de la PDAC , donde presentó el nuevo enfoque estratégico de Mendoza para el desarrollo minero. El encuentro reunió a potenciales inversores interesados en conocer de primera mano el escenario regulatorio y las oportunidades que ofrece la provincia.

La comitiva mendocina expuso la hoja de ruta minera , las ventajas competitivas de invertir en el corazón de los Andes y el esquema de integración entre minería, energía y agricultura, con énfasis en estándares ambientales, previsibilidad normativa y competitividad.

Durante su exposición, Jimena Latorre , ministra de Energía, Minería y Ambiente, planteó que el desafío central es dejar atrás la lógica de sectores aislados. “Esta reunión, en la cual nos convocamos la comitiva mendocina, con aquellos que estén interesados y aquellos que espero que estén interesados en todo lo que tenemos para contar y para mostrar respecto a las oportunidades de inversión en Mendoza”, señaló al abrir el encuentro.

La funcionaria remarcó que Argentina ha sido históricamente un país agroexportador, con fuerte desarrollo en agricultura y energía. “Yo soy ministra de energía, minería y ambiente, entonces los que venimos de ese sector sabemos que son industrias primas hermanas, la energía y la minería, particularmente la energía del petróleo, del oil & gas”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que pensar las actividades económicas en compartimentos estancos “es la receta del fracaso” , y llamó a una integración sistémica que permita potenciar recursos minerales, agrícolas y energéticos bajo una misma estrategia de desarrollo.

Latorre también puso en valor la tradición vitivinícola mendocina como ventaja competitiva. “La agricultura y particularmente la del vino es una industria muy competitiva y, por lo tanto, nos exige tener altos estándares”, explicó, y agregó que esa cultura de eficiencia y exigencia “nos prepara aún mejor para desarrollar y enfrentar este desafío” minero, incluso en comparación con países con mayor trayectoria en el sector.

Estándares ambientales y controles: el esquema que busca dar previsibilidad al inversor

Uno de los puntos centrales de la reunión fue cómo garantizar estándares ambientales en una provincia reconocida globalmente por su producción agrícola. Ante esa consulta, Latorre fue enfática: “Sería pecar de soberbia creer que podemos por sí solos garantizar absolutamente todos los controles”, y planteó que la clave está en el funcionamiento de un sistema articulado.

Según detalló, el primer nivel es el control del Estado, “indelegable”, con la responsabilidad de velar por los intereses de la comunidad. El segundo es el control del mercado: “Las empresas que no hacen las cosas bien son sancionadas por el mismo mercado, pierden posicionamiento, pierden valor sus activos”. Y el tercero es el control ciudadano, en el marco de “ciudadanías libres y responsables”.

La ministra explicó que el desafío es “sinergizar esos controles”, con reglas claras y procesos ágiles. En ese marco, indicó que la provincia avanzó en la modificación de normas para dotar al sector de un marco regulatorio previsible, incorporando herramientas como la unidad de gestión ambiental, la participación ciudadana en cada etapa de los proyectos y monitoreos participativos desde la línea de base. Para el Gobierno provincial, esa articulación es la que puede llevar “tranquilidad al inversor de que no se van a cambiar las reglas de juego y que tiene que ser tan competitivo como esa otra empresa”.