Los Andes en Canadá: Guillermo Pensado y el desafío de "recuperar el lugar de Mendoza como capital de la exploración"

La provincia de Mendoza desplegó su estrategia en la feria PDAC en Toronto, el principal encuentro mundial del sector, con el objetivo de atraer inversiones y reposicionarse en el mapa de la minería internacional . La comitiva presentó ante empresarios y fondos de inversión la hoja de ruta que busca consolidar a la provincia como un polo clave en el corazón de los Andes.

En ese contexto, Guillermo Pensado , presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAMEM) , formó parte de las gestiones orientadas a mostrar el cambio de enfoque productivo y las ventajas competitivas de Mendoza, en una agenda que combinó potencial geológico, articulación público-privada y previsibilidad para el desarrollo de proyectos.

Durante la reunión, Guillermo Pensado , representante de CAMEM, puso el eje en la necesidad de recuperar el protagonismo histórico de la provincia. “Mendoza tiene, además de una ubicación logística estratégica, como dijo la vicegobernadora, también mencionó nueve universidades, también se mencionó sobre el turismo y del lugar lindo de que se trata. Sino de integración con el resto de los sectores económicos, podemos, en el mediano - largo plazo , posicionar a Mendoza nuevamente como la capital de la exploración en Argentina”, sostuvo.

El dirigente remarcó que el objetivo es competir en un escenario regional cada vez más dinámico. “ Queremos recuperar ese lugar , y lo queremos recuperar con empresas que sean competitivas, en Mendoza, en Argentina y en la región. Porque no solo está creciendo Argentina con muchas inversiones en exploración. Está pasando lo mismo en Chile y está pasando en Perú”, afirmó, al advertir que la competencia por el capital minero es continental.

Pensado subrayó que varias compañías asociadas ya operan en otros países andinos, lo que obliga a elevar estándares y consolidar un ecosistema integral. “Ya tenemos empresas, algunos miembros de nuestra cámara, que trabajan y tienen sucursales en Chile y en Perú. Tenemos que aprender que tenemos las capacidades de hacer que Mendoza sea un centro integral con su hub financiero, con su hub de empresas de servicio y con sus empresas mineras para potenciar la región ”, expresó.

Además, destacó el potencial geológico local al señalar que la provincia es continuidad de los grandes yacimientos cupríferos trasandinos. “Tenemos que entender que somos la continuidad de los gigantes y supergigantes de cobre del lado chileno, que en San Juan se empezó gracias a los veinte años de exploración que no pararon. Encontramos José María, Filo del Sol, Vicuña, Los Azules, Pachón, histórico, avanzando, pero nosotros tenemos esa geología con toda la potencialidad para desarrollar. Es muy atractiva”, indicó.

Licencia social, reglas claras y una política minera de largo plazo

El referente de CAEM reconoció que el desafío en Mendoza no fue solo técnico, sino también social. “Con Mendoza hace tres años veníamos acá y yo no podía decir mucho de que vivía en la provincia, menos traer un proyecto mendocino. Pero tampoco podía ir a una comunidad de Mendoza y hablar de minería”, recordó, y explicó que existía “un doble desafío”: construir una hoja de ruta que permitiera comprender la minería como motor de desarrollo y, al mismo tiempo, ofrecer certezas a los inversores sobre el acceso a distritos de clase mundial.

Pensado 2

En ese marco, sostuvo que “la minería moderna sólo es aceptable si es sostenible, en un ambiente con reglas claras y transparencia, con integración social”, y detalló el trabajo conjunto impulsado con el sector empresario y el Gobierno provincial. “Invitamos al Consejo Empresario Mendocino, que es una institución que incluye las principales empresas históricas de Mendoza, es como un think tank para el desarrollo de Mendoza. Invitamos a Impulsa Mendoza como representante del gobierno provincial, a decir, tenemos que construir juntos una hoja de ruta con una agenda compartida”, señaló.

La meta, según definió, es consolidar “una política minera de largo plazo que marque la hoja de ruta a los gobiernos de por dónde se puede desarrollar una minería sostenible que incluya a la sociedad y que incluya el interés de los capitales y eso es Plan Pilares”.