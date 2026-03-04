4 de marzo de 2026 - 13:08

Genneia y BID acuerdan USD 320 millones para fortalecer la energía solar en Mendoza

El financiamiento permitirá ampliar parques solares en Mendoza y sumar infraestructura clave para sostener la transición energética provincial.

El Parque Solar San Rafael es uno de los proyectos centrales del acuerdo firmado por Genneia y BID Invest.

El Parque Solar San Rafael es uno de los proyectos centrales del acuerdo firmado por Genneia y BID Invest.

Foto:

Por Redacción

Genneia y BID Invest firmaron el primer tramo de financiamiento por USD 185 millones como parte de un acuerdo USD 320 millones destinado a ampliar la infraestructura de energías renovables en la Argentina. Se trata de un monto global y compartido entre distintos proyectos, entre ellos desarrollos estratégicos en Mendoza.

El esquema permitirá consolidar iniciativas solares en la provincia y sumar tecnología de almacenamiento, en una apuesta que impacta directamente en la matriz energética cuyana y en la competitividad industrial regional.

Cómo impacta el acuerdo USD 320 millones en los proyectos solares de Mendoza

El financiamiento firmado entre Genneia y BID Invest contempla una estructura ampliable hasta USD 320 millones para el conjunto de obras incluidas en el convenio, no de manera individual por provincia.

Parque Solar San Rafael - Genneia
El Parque Solar San Rafael comenzó a operar de manera anticipada con la entrada en servicio de 140 MW.

El Parque Solar San Rafael comenzó a operar de manera anticipada con la entrada en servicio de 140 MW.

Dentro de ese paquete se encuentra el Parque Solar San Rafael (180 MW) en Mendoza, uno de los desarrollos centrales del plan de inversión. También se ejecutarán el Parque Solar San Juan Sur (129 MW) en San Juan y los proyectos Lincoln y Junín (20 MW cada uno) en Buenos Aires.

El acuerdo incluye además un sistema de almacenamiento con baterías (BESS) de 40 MW en el nodo Maschwitz y asistencia técnica para estudios de transmisión eléctrica vinculados a minerales críticos como litio y cobre en el norte argentino.

El CEO de Genneia, Bernardo Andrews, afirmó: “Este acuerdo con BID Invest reafirma la confianza del mercado internacional en nuestra capacidad de ejecución y en el potencial renovable de Argentina”. Y agregó: “Estamos no solo generando energía limpia y eficiente, sino construyendo la infraestructura necesaria para que sectores estratégicos como la minería puedan crecer de manera sustentable”.

Mendoza consolida su perfil estratégico en la transición energética

Con más de 1.580 MW de capacidad renovable instalada en el país, Genneia lidera el sector con el 23% del total de la potencia instalada en energías renovables y el 26% en solar.

En Mendoza, la reciente entrada en operación del Parque Solar San Rafael y otros desarrollos fortalecen el posicionamiento provincial dentro del mapa energético argentino. El acuerdo USD 320 millones, en su carácter de financiamiento integral, garantiza respaldo de largo plazo para sostener ese crecimiento.

