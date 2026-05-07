Minería en Mendoza: transformar el potencial en desarrollo real

En el Día de la Minería , la actividad vuelve a ocupar un lugar central entre las oportunidades de desarrollo que tiene la Argentina por delante. En provincias como Mendoza , ese potencial se vincula de manera directa con el crecimiento productivo , el cuidado del entorno y el fortalecimiento del conocimiento técnico .

En ese escenario, avanzar requiere más que intención: implica planificación , estándares claros y una mirada de largo plazo que integre cada etapa del proceso. Sobre este punto, Alejandro Demonte , Gerente General de Knight Piésold Argentina , señala que “la minería puede ser un motor concreto de crecimiento para el país, siempre que se desarrolle con responsabilidad técnica , información rigurosa y equipos preparados para abordar su complejidad. Ese es el desafío y, al mismo tiempo, la oportunidad”.

Argentina cuenta con una oportunidad concreta de crecimiento a partir del desarrollo de su potencial minero . Transformar esa oportunidad en resultados sostenidos requiere planificación , conocimiento aplicado y capacidad técnica en cada etapa del proceso. En ese sentido, Alejandro Demonte señala que “el desafío no es solo avanzar, sino hacerlo con criterios claros , con responsabilidad técnica y ambiental , con una visión de largo plazo que permita sostener los proyectos en el tiempo y generar valor real ”.

En línea con esta mirada, Knight Piésold Argentina reafirma su compromiso con el desarrollo de proyectos abordados con rigurosidad técnica , sostenibles , acompañando a una industria que tiene el potencial de convertirse en un eje clave para el crecimiento de la provincia y el país.

Trayectoria, equipo y capacidad técnica

Knight Piésold es una consultora internacional de ingeniería y medio ambiente con más de 100 años de trayectoria global y presencia en Argentina desde 2005. Con sedes en Mendoza, San Juan y Santa Cruz, ha participado en más de 120 proyectos y brindado más de 700 asesorías, consolidando una experiencia sostenida en distintos contextos y escalas.

Cuenta con un equipo de más de 250 colaboradores que constituye el núcleo técnico de la compañía: ingenieros, especialistas ambientales, geotécnicos, hidráulicos, civiles, electromecánicos y profesionales de soporte, comprometidos con el desarrollo de soluciones rigurosas, innovadoras y alineadas con estándares internacionales.

Sus servicios abarcan todas las etapas del ciclo de vida de los proyectos, desde estudios conceptuales y de factibilidad hasta ingeniería de detalle, construcción, operación y cierre, integrando disciplinas y metodologías que permiten optimizar procesos, anticipar escenarios y dar solidez a la toma de decisiones.