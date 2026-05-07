Minería en Mendoza: transformar el potencial en desarrollo real

En el Día de la Minería, la actividad vuelve a ocupar un lugar central entre las oportunidades de desarrollo que tiene la Argentina por delante. En provincias como Mendoza, ese potencial se vincula de manera directa con el crecimiento productivo, el cuidado del entorno y el fortalecimiento del conocimiento técnico.
En ese escenario, avanzar requiere más que intención: implica planificación, estándares claros y una mirada de largo plazo que integre cada etapa del proceso. Sobre este punto, Alejandro Demonte, Gerente General de Knight Piésold Argentina, señala que “la minería puede ser un motor concreto de crecimiento para el país, siempre que se desarrolle con responsabilidad técnica, información rigurosa y equipos preparados para abordar su complejidad. Ese es el desafío y, al mismo tiempo, la oportunidad”.
Argentina cuenta con una oportunidad concreta de crecimiento a partir del desarrollo de su potencial minero. Transformar esa oportunidad en resultados sostenidos requiere planificación, conocimiento aplicado y capacidad técnica en cada etapa del proceso. En ese sentido, Alejandro Demonte señala que “el desafío no es solo avanzar, sino hacerlo con criterios claros, con responsabilidad técnica y ambiental, con una visión de largo plazo que permita sostener los proyectos en el tiempo y generar valor real”.
En línea con esta mirada, Knight Piésold Argentina reafirma su compromiso con el desarrollo de proyectos abordados con rigurosidad técnica, sostenibles, acompañando a una industria que tiene el potencial de convertirse en un eje clave para el crecimiento de la provincia y el país.
ME203-00163 -Cerro Negro Gonzalo Vera
Trayectoria, equipo y capacidad técnica
Knight Piésold es una consultora internacional de ingeniería y medio ambiente con más de 100 años de trayectoria global y presencia en Argentina desde 2005. Con sedes en Mendoza, San Juan y Santa Cruz, ha participado en más de 120 proyectos y brindado más de 700 asesorías, consolidando una experiencia sostenida en distintos contextos y escalas.
Cuenta con un equipo de más de 250 colaboradores que constituye el núcleo técnico de la compañía: ingenieros, especialistas ambientales, geotécnicos, hidráulicos, civiles, electromecánicos y profesionales de soporte, comprometidos con el desarrollo de soluciones rigurosas, innovadoras y alineadas con estándares internacionales.
Sus servicios abarcan todas las etapas del ciclo de vida de los proyectos, desde estudios conceptuales y de factibilidad hasta ingeniería de detalle, construcción, operación y cierre, integrando disciplinas y metodologías que permiten optimizar procesos, anticipar escenarios y dar solidez a la toma de decisiones.