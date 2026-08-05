5 de agosto de 2026 - 20:38

San Juan y la minera Vicuña sellan un acuerdo histórico con aporte de U$S 250 millones para obras

La provincia y la empresa minera Vicuña Corp. firmaron un compromiso de largo plazo que incluye la estabilización de regalías al 3% y un adelanto de 250 millones de dólares, entre otros puntos. El gobernador Orrego celebró la firma y afirmó que impulsará el empleo local y el crecimiento provincial.

Vicuña Corp. logra un acuerdo histórico para impulsar el crecimiento del “Proyecto Vicuña” en San Juan.

Vicuña Corp. logra un acuerdo histórico para impulsar el crecimiento del “Proyecto Vicuña” en San Juan.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En un paso decisivo para el futuro minero de la región, el Gobierno de San Juan y la empresa Vicuña oficializaron este miércoles un acuerdo estratégico destinado a fortalecer el desarrollo a largo plazo del Proyecto Vicuña.

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El convenio busca establecer un marco de previsibilidad y transparencia para el cumplimiento de las obligaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y aportar estabilidad al régimen fiscal del emprendimiento.

Puntos clave del acuerdo: estabilidad e inversión

El documento firmado establece una serie de compromisos financieros y operativos que brindan certeza tanto al Estado provincial como a los inversores. Entre los aspectos más destacados se encuentran:

  • Regalías estabilizadas: Se fija un tope del 3% sobre los ingresos durante toda la vida útil del proyecto, aplicable a las propiedades mineras actuales y futuras dentro del alcance acordado.
  • Fideicomiso para infraestructura: Se creará un fideicomiso transparente para gestionar las contribuciones de la DIA, destinado a financiar obras públicas en la provincia.
  • Inyección inmediata de capital: Vicuña realizará un pago anticipado de 250 millones de dólares al fideicomiso, fondos que San Juan destinará a proyectos de infraestructura. Se estima que este desembolso se complete a finales del cuarto trimestre de 2026.
  • Contribuciones adicionales: A partir del sexto año de operaciones, la empresa aportará el 1,5% de sus ventas brutas, proporcionando una fuente anual de financiamiento adicional a las regalías.

Con este acuerdo, la Provincia se compromete a no imponer contribuciones adicionales similares, consolidando todas las obligaciones financieras en un único mecanismo contractual que garantiza seguridad jurídica.

Mensaje del gobernador Marcelo Orrego

Tras la firma, el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego habló por cadena provincial para dar detalles del acuerdo y resaltar su importancia. También compartió un video en redes sociales donde destacó: "Después de más de un año y medio de gestiones, este convenio permitirá ejecutar obras que impulsarán el empleo local, fortalecerán la infraestructura y potenciarán el crecimiento de nuestra provincia".

También agregó: "Estas obras no solo acompañarán el crecimiento de la minería, sino que mejorarán las condiciones para el desarrollo agroindustrial, turístico, energético y productivo, fortaleciendo nuestra competitividad y nuestra diversidad económica", afirmó.

La visión de la empresa

Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp., destacó la importancia de este consenso para atraer inversiones de gran escala. Según el directivo: “Proyectos de esta magnitud requieren reglas claras y previsibilidad a largo plazo. Este acuerdo representa un paso importante para seguir creando las condiciones necesarias para el desarrollo del Proyecto Vicuña, brindando mayor certeza tanto para la inversión como para el cumplimiento de los compromisos asumidos con la provincia”.

Próximos pasos y alcance del proyecto

Para que el acuerdo adquiera fuerza de cumplimiento definitivo, deberá ser ratificado por la Legislatura Provincial y convertido en ley. Una vez aprobado, marcará el inicio de una serie de acuerdos que abordarán otros aspectos del desarrollo minero en la zona.

Vicuña Corp. es una empresa conjunta (joint venture) conformada por los gigantes mineros BHP y Lundin Mining. Actualmente, la compañía lidera el desarrollo del depósito de cobre Josemaría en San Juan, y el proyecto de cobre, oro y plata Filo del Sol, ubicado en el límite entre San Juan y la III Región de Chile.

Este acuerdo no solo busca el crecimiento económico, sino que apunta a la creación de empleo genuino, el fortalecimiento de proveedores locales y la mejora de la infraestructura necesaria para consolidar a San Juan como un polo minero de relevancia internacional.

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