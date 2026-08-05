San Juan y la minera Vicuña sellan un acuerdo histórico con aporte de U$S 250 millones para obras

En un paso decisivo para el futuro minero de la región, el Gobierno de San Juan y la empresa Vicuña oficializaron este miércoles un acuerdo estratégico destinado a fortalecer el desarrollo a largo plazo del Proyecto Vicuña .

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El convenio busca establecer un marco de previsibilidad y transparencia para el cumplimiento de las obligaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y aportar estabilidad al régimen fiscal del emprendimiento.

El documento firmado establece una serie de compromisos financieros y operativos que brindan certeza tanto al Estado provincial como a los inversores. Entre los aspectos más destacados se encuentran:

Con este acuerdo, la Provincia se compromete a no imponer contribuciones adicionales similares, consolidando todas las obligaciones financieras en un único mecanismo contractual que garantiza seguridad jurídica.

Tras la firma, el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego habló por cadena provincial para dar detalles del acuerdo y resaltar su importancia. También compartió un video en redes sociales donde destacó: "Después de más de un año y medio de gestiones, este convenio permitirá ejecutar obras que impulsarán el empleo local, fortalecerán la infraestructura y potenciarán el crecimiento de nuestra provincia".

También agregó: "Estas obras no solo acompañarán el crecimiento de la minería, sino que mejorarán las condiciones para el desarrollo agroindustrial, turístico, energético y productivo, fortaleciendo nuestra competitividad y nuestra diversidad económica", afirmó.

UN HECHO HISTÓRICO PARA SAN JUAN: firmamos un acuerdo por USD 250 millones anticipados con Vicuña para obras de infraestructura.



Después de más de un año y medio de gestiones, este convenio permitirá ejecutar obras que impulsarán el empleo local, fortalecerán la infraestructura… pic.twitter.com/bOq8sIeAs8 — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) August 5, 2026

La visión de la empresa

Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp., destacó la importancia de este consenso para atraer inversiones de gran escala. Según el directivo: “Proyectos de esta magnitud requieren reglas claras y previsibilidad a largo plazo. Este acuerdo representa un paso importante para seguir creando las condiciones necesarias para el desarrollo del Proyecto Vicuña, brindando mayor certeza tanto para la inversión como para el cumplimiento de los compromisos asumidos con la provincia”.

Próximos pasos y alcance del proyecto

Para que el acuerdo adquiera fuerza de cumplimiento definitivo, deberá ser ratificado por la Legislatura Provincial y convertido en ley. Una vez aprobado, marcará el inicio de una serie de acuerdos que abordarán otros aspectos del desarrollo minero en la zona.

Vicuña Corp. es una empresa conjunta (joint venture) conformada por los gigantes mineros BHP y Lundin Mining. Actualmente, la compañía lidera el desarrollo del depósito de cobre Josemaría en San Juan, y el proyecto de cobre, oro y plata Filo del Sol, ubicado en el límite entre San Juan y la III Región de Chile.

Este acuerdo no solo busca el crecimiento económico, sino que apunta a la creación de empleo genuino, el fortalecimiento de proveedores locales y la mejora de la infraestructura necesaria para consolidar a San Juan como un polo minero de relevancia internacional.