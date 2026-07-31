31 de julio de 2026 - 14:24

ArgOliva 2026 extendió el plazo de inscripción para el Concurso Nacional de Aceites de Oliva Virgen Extra

El certamen sanjuanino amplió hasta el 7 de agosto la recepción de muestras para participar de la cuarta edición del concurso nacional de calidad.

El concurso ArgOliva 2026 reunirá a productores y especialistas del sector olivícola en San Juan durante septiembre.

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El certamen se desarrollará en San Juan del 1 al 6 de septiembre de 2026 y contará con la evaluación experta del Panel de Cata de la Universidad Católica de Cuyo y jueces internacionales del Consejo Oleícola Internacional (COI).

Un concurso nacional con respaldo del Consejo Oleícola Internacional

El IV Concurso Nacional a la Calidad de Aceites de Oliva Virgen Extra cuenta con el patrocinio institucional del Consejo Oleícola Internacional y es organizado con el acompañamiento de distintas instituciones vinculadas al sector olivícola.

La evaluación de las muestras estará a cargo de especialistas del Panel de Cata de la Universidad Católica de Cuyo y jueces internacionales del COI, quienes analizarán la calidad de los aceites presentados.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno de la Provincia de San Juan y cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía de la República Argentina, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Cámara Olivícola de San Juan, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el INTA, el INTI, el Centro de Ingenieros Agrónomos de San Juan, la Universidad Nacional de San Juan, el San Juan Bureau Eventos y Convenciones y la Universidad Católica de Cuyo.

ArgOliva 2026 tendrá su entrega de premios en septiembre

Las actividades de ArgOliva 2026 se realizarán entre el 1 y el 6 de septiembre, mientras que la entrega de premios está prevista para el 3 de septiembre de 2026.

El encuentro busca reconocer la calidad de los aceites de oliva virgen extra elaborados en Argentina y reunir a productores, especialistas y referentes de la actividad olivícola nacional e internacional. Las inscripciones para el concurso permanecerán abiertas hasta el 7 de agosto.

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