30 de julio de 2026 - 12:16

Reprogramación del curso teórico-práctico sobre Stromatinia cepivora: nueva fecha confirmada por el INTA

La capacitación del INTA para el diagnóstico de Stromatinia cepivora en suelo y ajo mantiene abiertas las inscripciones y ya tiene cronograma actualizado.

El curso teórico-práctico del INTA se realizará en La Consulta, Mendoza, con cupos limitados para profesionales y técnicos del sector hortícola.

El curso teórico-práctico del INTA se realizará en La Consulta, Mendoza, con cupos limitados para profesionales y técnicos del sector hortícola.

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Los Andes | Redacción Agroindustria
Por Redacción Agroindustria

La reprogramación del curso Determinación de esclerocios de Stromatinia cepivora en muestras de ajo y suelo ya tiene una nueva fecha. El INTA informó que la primera edición de esta capacitación teórico-práctica se realizará los días 20 y 21 de agosto de 2026 en la Estación Experimental Agropecuaria La Consulta, en Mendoza.

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La actividad está dirigida a profesionales y técnicos vinculados con el sector hortícola que buscan fortalecer sus conocimientos sobre el diagnóstico de este patógeno en muestras de suelo y ajo. Además, el organismo confirmó que las inscripciones continúan abiertas hasta el 10 de agosto.

La inscripci&oacute;n estar&aacute; abierta hasta el 10 de agosto y la capacitaci&oacute;n se desarrollar&aacute; durante dos jornadas intensivas en agosto de 2026.

La inscripción estará abierta hasta el 10 de agosto y la capacitación se desarrollará durante dos jornadas intensivas en agosto de 2026.

Cuál es la nueva fecha confirmada

El Laboratorio de Análisis de Semillas "José Crnko" de la EEA La Consulta del INTA anunció la reprogramación de la primera edición del Curso Teórico-Práctico de Identificación de Esclerocios de Stromatinia cepivora. Diagnóstico en muestras de suelo y ajo para el sector hortícola.

Tras la modificación del cronograma, la capacitación quedó confirmada para los días 20 y 21 de agosto de 2026 y se desarrollará en INTA La Consulta, Mendoza. La propuesta combina contenidos teóricos y actividades prácticas orientadas a la identificación de esclerocios de Stromatinia cepivora, un aspecto clave para el diagnóstico en muestras de suelo y de ajo.

Las exposiciones estarán a cargo del Dr. Pablo Caligiore Gei (INTA), la Ing. Virginia González Pesinatti (SENASA) y el Dr. Jorge G. Valdez (INTA), quienes compartirán su experiencia sobre los procedimientos de diagnóstico y análisis vinculados con esta enfermedad de importancia para la producción hortícola.

El curso tendrá un cupo limitado de 12 participantes, con el objetivo de favorecer el desarrollo de las instancias prácticas y el intercambio entre los asistentes y los especialistas.

Inscripciones, costo y requisitos para participar del curso del INTA

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de agosto de 2026 y los interesados deberán completar el formulario disponible en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYVJkHxy0nnA3f0FOHVrY8i6dY-uFG_8i8lPx03eRy8KpxnQ/viewform

El curso tiene un costo de $240.000, equivalente a US$160 según el valor vendedor del Banco Nación considerado al momento de la planificación del evento, el 27 de junio de 2026.

Además, la organización informó que habrá una beca del 50% para participantes pertenecientes al INTA, SENASA, universidades, ISCAMEN y otras instituciones contempladas en la convocatoria.

La capacitación se realizará en la sede del INTA La Consulta, en Mendoza, y está destinada a quienes trabajan en el sector hortícola y buscan incorporar herramientas para la identificación de esclerocios de Stromatinia cepivora en muestras de ajo y suelo. Debido al cupo reducido, el organismo recomienda completar la inscripción con anticipación.

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