Los Andes en Canadá: PSJ se presentó al RIGI con una inversión de 630 millones de dólares

En el marco de la convención minera más relevante del mundo, la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) , PSJ confirmó su presentación al RIGI por una inversión de 630 millones de dólares para avanzar con su proyecto de cobre en Mendoza . El anuncio fue realizado por Fabián Gregorio , CEO de la compañía, durante una reunión con representantes provinciales que viajaron a Canadá en busca de nuevas inversiones.

La exposición apuntó a mostrar el cambio estratégico que atraviesa Mendoza en materia minera, con foco en reglas claras, previsibilidad y condiciones técnicas para desarrollar proyectos en el corazón de los Andes. La iniciativa de PSJ contempla el monto actualizado para la fase de construcción, tras incorporar nuevos análisis, requerimientos técnicos y procesos de ingeniería.

La comitiva mendocina desembarcó en Canadá con el objetivo de posicionar a la provincia como uno de los polos más prometedores de la Argentina para el desarrollo del cobre. En ese contexto, el proyecto fue presentado por un total de USD 630 millones , cifra que corresponde a la inversión actualizada para su etapa de construcción.

La presentación al RIGI constituye un paso administrativo clave, ya que el régimen contempla una evaluación técnica y fiscal detallada por parte de organismos nacionales , con revisión del plan de inversión, impacto económico y desarrollo local. El proceso puede extenderse varios meses, por lo que desde la empresa remarcaron que la decisión de ingresar tempranamente permite anticipar plazos, asegurar la planificación financiera y ordenar la futura etapa constructiva. El objetivo es alcanzar los permisos finales y avanzar hacia la factibilidad y posterior construcción bajo un esquema de reglas claras y previsibles , condición central para el financiamiento internacional.

Durante su exposición, Fabián Gregorio repasó el recorrido del proyecto y reconoció que el escenario inicial fue adverso. “La historia de la minería es amplia. La verdad que no somos una excepción, tenemos particularidades. Ingresamos en un momento al mercado de Mendoza en un contexto absolutamente diferente al que tenemos ahora”, sostuvo.

El CEO recordó que la iniciativa debió postergarse y subrayó que el equipo decidió reconvertirse: “La resiliencia de los que conformamos el equipo permitió encontrar una realidad. Y esa resiliencia no se manifestó solamente en esperar una oportunidad, sino en adaptarnos. Nos preguntamos qué tenía Mendoza para ofrecernos y qué podíamos ofrecer nosotros. Podíamos mejorar el proyecto, que es lo que hicimos”.

Gregorio también hizo hincapié en la transformación del mercado internacional: “Vivenciamos el cambio que se producía en el contexto internacional, donde el cobre dejó de ser solo un commodity y pasó a ser una gran oportunidad para muchos países, por la electromovilidad, la tercerización, la inteligencia artificial”.

Según indicó, ese giro impactó en la comunidad y en la discusión pública, acompañado por “un liderazgo político que actuó como catalizador” y respaldó el proceso técnico que culminó con la obtención del permiso ambiental.

Un proyecto de cobre con foco en sostenibilidad y cuidado del recurso hídrico

El titular de PSJ detalló que la propuesta se basa en un esquema de sostenibilidad y eficiencia hídrica, en una provincia donde el agua ocupa un lugar central. “Ofrecimos un proyecto basado en la sostenibilidad, un proyecto mediano de cobre, con un proceso de flotación mecánica, niveles de eficiencia hídrica, disposición de coladas espesadas y basado en un principio de no afectación del recurso hídrico”, explicó.

Gregorio

Sobre la evaluación ambiental, destacó la magnitud de la participación ciudadana: “Fue un proceso exigente, con intervención de muchísima gente y organismos. Más de 10.000 personas participaron en la consulta pública y en audiencias públicas. Fue realmente un hito histórico para el país por la forma en que se desarrolló”. Ese proceso derivó en la obtención del permiso ambiental, paso previo a la búsqueda de financiamiento y a la consolidación del proyecto como mina en producción.

Ingreso al RIGI: evaluación nacional y una inversión de 630 millones de dólares

En el tramo final de su intervención, Gregorio confirmó el avance formal ante el régimen nacional. “San Jorge está transitando el proceso de evaluación fiscal y técnica de los organismos nacionales. Está en el RIGI. Ha presentado un RIGI por 630 millones de dólares, que son los necesarios para poner en funcionamiento nuestro proyecto”, afirmó.

Para el directivo, la iniciativa puede convertirse en un nuevo hito productivo para la provincia: “Es un proyecto realmente muy interesante, que va a impactar notablemente en su matriz exportadora y en su matriz productiva. Mendoza ha tenido varios hitos a lo largo de su historia -la agricultura, la ganadería, el petróleo- y hoy se incorpora algo más, no para reemplazar nada, sino para complementar”.