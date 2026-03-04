Aderpe advierte sobre el impacto de las obras en el Acceso Este en el tránsito en Rodríguez Peña

La entidad coordina acciones con municipios y el Gobierno provincial para reforzar la seguridad vial en una arteria clave para la economía local.

Desde Aderpe advierten sobre el impacto que tendrán las obras en el Acceso Este en el tránsito sobre el carril Rodríguez Peña

El estado del Carril Rodríguez Peña volvió a encender señales de alerta en la Zona Industrial de Mendoza. Se trata de una arteria neurálgica para el entramado productivo provincial, por la que circulan a diario miles de trabajadores, proveedores, clientes y transporte de cargas que sostienen buena parte de la actividad económica mendocina, por lo que se requieren obras.

Desde hace tiempo, Aderpe (Asociación de Empresarios Rodríguez Peña) viene articulando con actores públicos y privados en el marco del Consorcio Mixto de la Zona Industrial y del Master Plan que guía el desarrollo del área. Allí, uno de los ejes centrales es el análisis de las condiciones de la ruta, el tránsito, la seguridad vial y el ordenamiento necesario para mejorar la competitividad y la dinámica cotidiana de las industrias radicadas en el sector.

La preocupación se intensificó este año ante el inminente inicio de las obras en el Acceso Este, previsto para abril. Los trabajos implicarán un incremento significativo del tránsito sobre Rodríguez Peña, que pasará a convertirse en una vía alternativa clave para la circulación metropolitana. El nuevo escenario exige planificación y coordinación entre todos los niveles del Estado y el sector privado.

Manuel Ponce, presidente de Aderpe, señaló que esta coyuntura “pone en el tapete” la relevancia estratégica de la Zona Industrial para Mendoza. Además, destacó que el modelo de consorcio público-privado que funciona en el área constituye una herramienta fundamental para anticiparse a los problemas y fortalecer el diálogo institucional con municipios, Gobierno provincial y Vialidad.

Manuel Ponce Aderpe Manuel Ponce, presidente de Aderpe, busca mejoras para el desarrollo de empresas del sector. Ramiro Gómez / Los Andes Un plan integral para el Rodríguez Peña En este contexto, desde Aderpe se trabaja en un plan integral que contempla el ordenamiento y la moderación del tránsito, mejoras en infraestructura y mantenimiento, seguridad patrimonial y vial, articulación técnica con organismos provinciales y municipales, y la generación de información estratégica basada en datos.