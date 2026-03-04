4 de marzo de 2026 - 13:20

Aderpe advierte sobre el impacto de las obras en el Acceso Este en el tránsito en Rodríguez Peña

La entidad coordina acciones con municipios y el Gobierno provincial para reforzar la seguridad vial en una arteria clave para la economía local.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El estado del Carril Rodríguez Peña volvió a encender señales de alerta en la Zona Industrial de Mendoza. Se trata de una arteria neurálgica para el entramado productivo provincial, por la que circulan a diario miles de trabajadores, proveedores, clientes y transporte de cargas que sostienen buena parte de la actividad económica mendocina, por lo que se requieren obras.

Desde hace tiempo, Aderpe (Asociación de Empresarios Rodríguez Peña) viene articulando con actores públicos y privados en el marco del Consorcio Mixto de la Zona Industrial y del Master Plan que guía el desarrollo del área. Allí, uno de los ejes centrales es el análisis de las condiciones de la ruta, el tránsito, la seguridad vial y el ordenamiento necesario para mejorar la competitividad y la dinámica cotidiana de las industrias radicadas en el sector.

Carril Rodríguez Peña
Una vía estratégica bajo presión por el Acceso Este

La preocupación se intensificó este año ante el inminente inicio de las obras en el Acceso Este, previsto para abril. Los trabajos implicarán un incremento significativo del tránsito sobre Rodríguez Peña, que pasará a convertirse en una vía alternativa clave para la circulación metropolitana. El nuevo escenario exige planificación y coordinación entre todos los niveles del Estado y el sector privado.

Manuel Ponce, presidente de Aderpe, señaló que esta coyuntura “pone en el tapete” la relevancia estratégica de la Zona Industrial para Mendoza. Además, destacó que el modelo de consorcio público-privado que funciona en el área constituye una herramienta fundamental para anticiparse a los problemas y fortalecer el diálogo institucional con municipios, Gobierno provincial y Vialidad.

Manuel Ponce Aderpe
Manuel Ponce, presidente de Aderpe, busca mejoras para el desarrollo de empresas del sector.

Un plan integral para el Rodríguez Peña

En este contexto, desde Aderpe se trabaja en un plan integral que contempla el ordenamiento y la moderación del tránsito, mejoras en infraestructura y mantenimiento, seguridad patrimonial y vial, articulación técnica con organismos provinciales y municipales, y la generación de información estratégica basada en datos.

La próxima reunión institucional se desarrollará bajo este marco, con el objetivo de avanzar en soluciones concretas que garanticen mayor agilidad, ordenamiento y seguridad para quienes trabajan y circulan diariamente por la zona. La convocatoria incluye a los municipios de Godoy Cruz, Maipú y Guaymallén, al Gobierno de la Provincia de Mendoza y a organismos descentralizados.

Desde la entidad remarcaron que se trata de un momento clave para consolidar la cooperación público-privada. La articulación entre empresas, municipalidades y organismos técnicos no solo es viable, sino imprescindible para transformar la coyuntura en una oportunidad de mejora estructural.

Accidente vial en Rodríguez Peña y Urquiza, Godoy Cruz
Accidente vial en Rodríguez Peña y Urquiza, Godoy Cruz.

Información técnica y decisiones estratégicas

“Esta situación también nos permite activar una serie de políticas vinculadas a la seguridad patrimonial, la seguridad vial y el desarrollo de infraestructura. Va a ser una instancia muy importante para avanzar en la última etapa del plan que venimos trabajando. Para eso necesitamos informes técnicos y datos precisos que nos acerquen desde la Dirección Provincial de Vialidad y las áreas de tránsito, ya que estamos en una etapa de estudio de modelación y ordenamiento del tránsito. Es fundamental que toda la información de las distintas dependencias confluya en el consorcio, para poder generar informes macro de la Zona Industrial y, a partir de allí, tomar decisiones estratégicas”, explicó Ponce.

El objetivo, sostienen desde la institución, es que el futuro de la Zona Industrial sea más sólido y ordenado para todos los actores involucrados. “Con trabajo conjunto, previsión y compromiso institucional, las soluciones pueden consolidarse y generar un impacto positivo en la economía provincial, el empleo y la calidad de vida de los ciudadanos”, remarcó el presidente de Aderpe.

