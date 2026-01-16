Acceso Este: estos son los cambios de circulación en Guaymallén a partir del 9 de febrero

A partir del 9 de febrero , la Municipalidad de Guaymallén implementará cambios en el tránsito en la zona del Acceso Este , como medida preventiva ante el inicio de los trabajos de recuperación integral de esta vía estratégica. El objetivo es ordenar la circulación y anticiparse a los cortes parciales que implicará la ejecución de la obra.

Megaobra en el Acceso Este para elevar 6 metros la ruta, sumar un carril y 3 puentes: las ofertas para el tramo de Guaymallén

El Gobierno confirmó que un tramo del Acceso Este pasó a ser ruta provincial: los motivos

Según informó la comuna que encabeza Marcos Calvente , las laterales norte y sur del Acceso Este unificarán su sentido de circulación en toda su extensión dentro del departamento.

En el caso de la Lateral Norte , entre Arturo González y el Nudo Vial , el tránsito será exclusivamente de este a oeste . En tanto, la Lateral Sur , desde el Nudo Vial hasta Arturo González , tendrá sentido único de oeste a este .

Además, desde la misma fecha quedará prohibido el estacionamiento en ambas laterales, en el tramo comprendido entre los cruces de Hilario Cuadros–Cañadita Alegre y La Purísima–Curupaytí .

Tanto la modificación del tránsito como la restricción total para estacionar se mantendrán durante todo el período que demanden las obras .

A raíz de estos cambios viales en la zona, la comuna creó un simulador web donde los conductores pueden planificar su hoja de ruta por estas inmediaciones.

El tramo más complejo del proyecto

En Guaymallén, los trabajos se desarrollarán entre la Avenida Gobernador Videla (Nudo Vial) y Arturo González, límite con el departamento de Maipú. Se trata de un tramo de 11,6 kilómetros, considerado el más complejo del proyecto.

En este sector, desde Arturo González hasta el puente sobre calle Sarmiento, se incorporará una tercera trocha por sentido de circulación y se construirán tres nuevos puentes que permitirán la conexión bajo el Acceso Este de las calles Rosario y Houssay, Avellaneda y Azcuénaga, y Urquiza Norte y Sur.

Tres etapas de obra

Si bien la licitación contempla la adjudicación integral de los 11,6 kilómetros del Acceso Este en Guaymallén, el proyecto se divide en tres etapas.

La primera etapa abarca el tramo entre Arturo González y La Purísima, a la altura del denominado puente de colores del ferrocarril.

Allí se ejecutará una tercera trocha por cada sentido de circulación, junto con la ampliación de los puentes sobre el canal Pescara y el carril Ponce, que actualmente cuentan con dos trochas por mano.

La segunda etapa se extenderá desde La Purísima hasta el puente sobre la unión de las calles Sarmiento y Estrada. En este sector se construirán los tres pasos bajo nivel que permitirán vincular el norte y el sur del departamento.

Para ello, el Acceso Este se elevará a cinco metros de altura, posibilitando el cruce de las calles perpendiculares por debajo de la traza.

La tercera etapa comprende el tramo entre Sarmiento–Estrada y el Nudo Vial. En este sector, donde ya existen tres trochas por sentido, las tareas se concentrarán en repavimentación, bacheo y sellado de fisuras.

Avance de las licitaciones

En paralelo, la semana pasada, el Gobierno de Alfredo Cornejo abrió los sobres de la licitación correspondientes a los dos tramos del Acceso Este en el departamento de Maipú, entre la Variante Palmira y Arturo González.

Mientras que este miércoles se realizó la apertura de sobres para las propuestas vinculadas a los 11,5 kilómetros de obra que se ejecutarán en territorio de Guaymallén.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $70.500 millones, equivalentes a unos USD 50,3 millones, que provienen del Fondo de Resarcimiento.

Cornejo apertura de sobre Acceso Este de Guaymallén El gobernador, Alfredo Cornejo en la apertura de sobres de la licitación del Acceso Este del tramo de Guaymallén. Prensa de Gobierno.

A su vez, forma parte del plan integral de movilidad y logística que impulsa la provincia para mejorar la circulación vehicular en los principales accesos metropolitanos.

Se trata de un corredor estratégico por el que transitan más de 120 mil vehículos por día. En esta instancia se presentaron siete ofertas, conformadas por un total de 14 empresas que participaron de manera individual o mediante Uniones Temporales de Empresas (UTE).