Acequia TV: el Gobierno giró más de $130 millones para cerrar definitivamente el canal

El Gobierno de Alfredo Cornejo avanzó formalmente en el cierre definitivo del Fideicomiso de Administración del Servicio AudiovisualAcequia mediante el Decreto 3032, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La norma aprueba el acuerdo rescisorio firmado entre la Provincia y Mendoza Fiduciaria S.A. y autoriza un nuevo aporte de $135 millones para afrontar los gastos finales vinculados a la liquidación del fideicomiso.
El decreto establece que el acuerdo de extinción fue suscripto el 18 de diciembre de 2025 y que tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2026, poniendo fin al esquema creado en 2013 para administrar la señal pública Acequia TV.
El documento lleva la firma de la vicegobernadora Hebe Casado, en ejercicio del Poder Ejecutivo, y está refrendado por los ministros de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, y de Hacienda y Finanzas.
Según los considerandos oficiales, el aporte autorizado tiene como objetivo atender gastos y desembolsos pendientes hasta el 31 de diciembre de 2025, necesarios para concluir el proceso de liquidación del fideicomiso.
Entre ellos se incluyen la cancelación de créditos y la finalización de los contratos laborales que se encontraban vigentes al momento de la extinción.
La medida se encuadra en lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Provincial 9550, que faculta al Poder Ejecutivo a realizar los actos necesarios para la enajenación y liquidación de los activos del fideicomiso Acequia, así como a efectuar los aportes económicos requeridos para tal fin.
En ese marco, el decreto también menciona que previamente, mediante el Decreto Nº 967/25, ya se había autorizado un aporte de $65.820.000.
El proyecto Acequia TV
Acequia TV, creada en 2013 como una herramienta del Estado provincial para sostener la señal pública, se encuentra cerrada desde abril de 2024 y sin emisiones desde hace más de un año, luego de la decisión del gobernador Alfredo Cornejo de cesar su operación y poner la señal en venta, sin que hasta el momento se haya concretado una transferencia a manos privadas.
A pesar de que la señal ya no estaba en funcionamiento, el Gobierno había autorizado previamente el aporte de más de $65,8 millones al fideicomiso para “atender gastos inherentes a la manda fiduciaria”, en un contexto en el que las instalaciones permanecían cerradas, el personal había sido despedido y no había programación al aire.
Con el nuevo decreto, el Ejecutivo provincial formaliza el cierre administrativo y financiero del fideicomiso, dando por concluido el esquema que durante más de una década sostuvo a la señal pública Acequia y avanzando en la liquidación final de sus compromisos económicos.