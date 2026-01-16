Acequia TV: el Gobierno giró más de $130 millones para cerrar definitivamente el canal

El Gobierno de Alfredo Cornejo avanzó formalmente en el cierre definitivo del Fideicomiso de Administración del Servicio Audiovisual Acequia mediante el Decreto 3032 , publicado este viernes en el Boletín Oficial. La norma aprueba el acuerdo rescisorio firmado entre la Provincia y Mendoza Fiduciaria S.A. y autoriza un nuevo aporte de $135 millones para afrontar los gastos finales vinculados a la liquidación del fideicomiso.

El decreto establece que el acuerdo de extinción fue suscripto el 18 de diciembre de 2025 y que tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2026 , poniendo fin al esquema creado en 2013 para administrar la señal pública Acequia TV.

El documento lleva la firma de la vicegobernadora Hebe Casado , en ejercicio del Poder Ejecutivo, y está refrendado por los ministros de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, y de Hacienda y Finanzas.

Según los considerandos oficiales, el aporte autorizado tiene como objetivo atender gastos y desembolsos pendientes hasta el 31 de diciembre de 2025 , necesarios para concluir el proceso de liquidación del fideicomiso.

Entre ellos se incluyen la cancelación de créditos y la finalización de los contratos laborales que se encontraban vigentes al momento de la extinción.

La medida se encuadra en lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Provincial 9550, que faculta al Poder Ejecutivo a realizar los actos necesarios para la enajenación y liquidación de los activos del fideicomiso Acequia, así como a efectuar los aportes económicos requeridos para tal fin.

En ese marco, el decreto también menciona que previamente, mediante el Decreto Nº 967/25, ya se había autorizado un aporte de $65.820.000.

El proyecto Acequia TV

Acequia TV, creada en 2013 como una herramienta del Estado provincial para sostener la señal pública, se encuentra cerrada desde abril de 2024 y sin emisiones desde hace más de un año, luego de la decisión del gobernador Alfredo Cornejo de cesar su operación y poner la señal en venta, sin que hasta el momento se haya concretado una transferencia a manos privadas.

A pesar de que la señal ya no estaba en funcionamiento, el Gobierno había autorizado previamente el aporte de más de $65,8 millones al fideicomiso para “atender gastos inherentes a la manda fiduciaria”, en un contexto en el que las instalaciones permanecían cerradas, el personal había sido despedido y no había programación al aire.

Con el nuevo decreto, el Ejecutivo provincial formaliza el cierre administrativo y financiero del fideicomiso, dando por concluido el esquema que durante más de una década sostuvo a la señal pública Acequia y avanzando en la liquidación final de sus compromisos económicos.

