Inflación: a pesar de que el índice mensual subió desde mayo, Santilli defendió el logro de Milei

La inflación de 2025 cerró en 31,5% a nivel nacional , el registro más bajo de los últimos ocho años , según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ). El dato fue destacado por el ministro del Interior, Diego Santilli , quien remarcó el cambio de tendencia respecto de los últimos años, aunque las cifras oficiales muestran que, desde mayo, el índice mensual de precios mantiene una trayectoria ascendente .

El organismo estadístico dio a conocer este martes que la inflación de diciembre fue del 2,8% , consolidando el cierre anual con el menor nivel desde 2017, cuando durante el gobierno de Mauricio Macri el IPC había alcanzado el 24,7%. Aun así, el último tramo del año estuvo marcado por una aceleración mensual sostenida.

De acuerdo a los datos oficiales, desde mayo de 2025 la inflación mensual comenzó a subir de manera progresiva : pasó de 1,5% en mayo a 1,6% en junio; 1,9% en julio y agosto; 2,1% en septiembre; 2,3% en octubre; 2,5% en noviembre y finalmente 2,8% en diciembre.

En el último mes del año, Alimentos y Bebidas registró un incremento por encima del promedio, con una suba cercana al 3,1% , siendo la división con mayor incidencia en el índice general, en un período atravesado por las fiestas.

También se destacaron los aumentos en Transporte (+4%) , Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+3,4%) y Comunicación (+3,3%) .

Al analizar el dato anual, Santilli subrayó el fuerte descenso de la inflación respecto de los años previos. “Venimos del 211% de inflación, pasamos al 134% y ahora al 31,5%. La historia de nuestros presidentes es que agarraban la inflación abajo y la terminaban arriba. Esto es un cambio muy importante en la tendencia”, afirmó el funcionario.

En su visita a Mendoza, el ministro reconoció, no obstante, que existen factores estacionales y sectoriales que influyeron en la dinámica de precios durante el año. En ese sentido, mencionó subas puntuales vinculadas a productos como la carne y a ajustes en servicios, que empujaron algunos índices mensuales.

Santilli también atribuyó la desaceleración inflacionaria a un cambio de rumbo en la política económica. Según expresó, el país atraviesa un proceso de “economía sincerada”, con menor emisión monetaria y un esquema de desendeudamiento.

En esa línea, planteó que una baja sostenida del riesgo país permitiría mejorar el acceso al crédito y generar condiciones para el crecimiento. “Falta todavía, pero estamos en ese camino”, sostuvo.

Diego Santilli El ministro del Interior, Diego Santilli con el gobernador, Alfredo Cornejo en Mendoza. Jorge Yori / Los Andes.

Por último, el funcionario vinculó parte de la suba registrada desde mayo con el contexto político. Indicó que el año electoral y la confrontación con la oposición generaron tensiones en los mercados financieros, lo que impactó sobre las tasas de interés y obligó al Gobierno a tomar decisiones como la eliminación de instrumentos de deuda del Banco Central.

"Tuvimos una agresión sistemática y contundente de la oposición que quería destruir todo y que todo terminara mal. Eso recalentó los mercados y reconectó la tasa de interés", aseguró Santilli.

De este modo, 2025 cerró con la inflación anual más baja en casi una década, aunque con señales de aceleración en los últimos meses del año, un escenario que vuelve a poner el foco en la evolución de los precios durante el inicio de 2026.