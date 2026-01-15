Qué dijo Santilli sobre los pedidos que le hizo Cornejo por las obras viales en Mendoza

El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli , tuvo una visita fugaz en Mendoza , donde mantuvo una reunión con el gobernador Alfredo Cornejo . Si bien el eje central del encuentro fue la Reforma Labora l que impulsa el Ejecutivo nacional, el mandatario provincial aprovechó la ocasión para reclamar la reactivación y finalización de obras viales estratégicas que dependen de la gestión libertaria.

Durante su estadía, Santilli recorrió junto a autoridades provinciales el avance de la cuarta etapa del Metrotranvía , en el sector del Aeropuerto Internacional “El Plumerillo”, y visitó las instalaciones del Hospital de Luján de Cuyo , cuyo traspaso y finalización quedarán a cargo del sector privado.

En ese marco, Cornejo planteó la necesidad de avanzar con obras viales consideradas fundamentales para la conectividad y el desarrollo económico de Mendoza, entre ellas la finalización de la Ruta Nacional 40 hacia San Juan .

También sumó el tramo Bardas Blancas–límite con Neuquén, la licitación definitiva de la Ruta Nacional 7 en Alta Montaña y la agilización de los dos puentes pendientes sobre la RN 40. Desde Nación, Santilli anticipó avances en algunos de esos reclamos.

“ Vamos a retomar la obra desde el aeropuerto hasta Lavalle , se lo conté al gobernador cuando llegamos, eso va a suceder en las próximas semanas ”, afirmó el ministro. Además, confirmó que “ en febrero se hará la licitación de la Ruta 7 , que es otro de los reclamos que el gobernador viene planteando”.

El ministro del Interior, Diego Santilli junto con el gobernador, Alfredo Cornejo.

Los pedidos de Cornejo

Por su parte, Cornejo remarcó la dependencia de la provincia respecto de la red vial nacional y subrayó la necesidad de que el Estado nacional complete las obras pendientes.

“Somos muy dependientes de las rutas nacionales y, si bien hemos tomado parte de ellas para invertir, queremos que se termine la Ruta 40 a San Juan, que ha quedado a mitad de hacer, en particular el tramo que está al 50% entre el aeropuerto y el Valle”, señaló.

El gobernador también hizo hincapié en la Ruta Nacional 7, al sostener que se trata de una vía clave para el comercio internacional.

“Queremos que se licite la Ruta 7 desde el arco del Desaguadero hasta el límite con Chile. Es imprescindible para el tránsito del Mercosur hacia los puertos del Pacífico”, indicó, y agregó que se trata de una traza que “lleva mucho tiempo sin la inversión necesaria”.

Otro de los pedidos estuvo vinculado al sur provincial. Cornejo reclamó la finalización del tramo de la Ruta 40 entre Malargüe y el límite con Neuquén, desde Bardas Blancas hacia el sur.

Según explicó, es una obra relevante no solo para la economía actual de Mendoza, sino también para el desarrollo futuro de la actividad minera y petrolera en la región, así como para el norte neuquino.

En paralelo, el Gobierno provincial avanza con un acuerdo firmado en mayo pasado con Vialidad Nacional para intervenir cerca de 235 kilómetros de rutas nacionales. El convenio incluye trabajos en las rutas 7, 40 y 143, en distintos puntos del Gran Mendoza, Valle de Uco, Lavalle y el sur provincial.

El gobernador, Alfredo Cornejo junto con el ministro del Interior, Diego Santilli.

El convenio con Nación

Para financiar estas obras, la Provincia acordó con Nación en mayo del año pasado que utilizarán los Fondos del Resarcimiento, recursos que originalmente estaban destinados al proyecto del dique Portezuelo del Viento.

Entre las intervenciones previstas se destaca una obra de gran magnitud sobre la Ruta 7, desde el río Mendoza hacia el Este hasta el nudo vial del Gran Mendoza.

En la Ruta 40, las tareas abarcarán el tramo que va desde El Cóndor hacia el sur hasta el empalme con la Variante Palmira. El plan también contempla mejoras en accesos al área metropolitana y en la conexión entre el Valle de Uco y San Rafael, a través de la Ruta 143.

Además, en Luján de Cuyo se ejecutará la tercera trocha del Acceso Sur y se avanzará con un proyecto de intervención urbana integral en Guaymallén, impulsado por el intendente Marcos Calvente, en el tramo comprendido entre el carril Ponce y el shopping, donde se origina la tercera vía que conecta con la Ruta 40.