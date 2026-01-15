Santilli en Mendoza: recorrió las obras del Metrotranvia y ya está reunido con Cornejo

El ministro del Interior, Diego Santilli , arribó esta mañana a Mendoza donde hizo un breve recorrido por las obras que llevarán al Metrotranvía hasta el aeropuerto internacional El Plumerillo.

El gobernador Cornejo y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , acompañaron al funcionario nacional por las obras de ampliación del Metrotranvía de Mendoza y su futura conexión con el Aeropuerto Internacional El Plumerillo .

El funcionario nacional se reunirá con los gobernadores de Mendoza , Alfredo Cornejo , y de San Juan , Marcelo Orrego , en el marco de la gira que el Gobierno nacional retomó por las provincias para consolidar respaldos a la reforma laboral.

El encuentro con Cornejo se realizará durante la mañana, mientras que por la tarde Santilli mantendrá una reunión con Orrego en San Juan , aunque aún no se precisaron los horarios. Tal como adelantó Los Andes , el gobernador mendocino pondrá la infraestructura vial en la agenda.

"Mañana (por hoy) va a estar el ministro de Interior y vamos a reclamarle las tres grandes rutas que quedan a su cargo", expresó al respecto Cornejo. Y puntualizó respecto de la ruta 7: "Hemos venido trabajando en propuestas sobre esa ruta, pero no está en nuestra jurisdicción. Entendemos que para marzo debería estar licitada y si no, mañana intentaremos tener información al respecto".

"Es imprescindible que la ruta a Chile tenga inversión porque hace a la economía de Mendoza, hace a la logística, es muy relevante y estamos esperando la pronta licitación, que aspiramos que sea para marzo o abril de este año", afirmó.

el gobernador puntualizó los otros reclamos a la Nación. Además de "toda la construcción del camino con Chile", Cornejo pedirá que sea completado el primer tramo de la doble vía a San Juan, entre el aeropuerto y la entrada a Lavalle. "El primer tramo está a medio hacer y no está en ningún lugar urbano. El trabajo de la Provincia ya lo hizo porque erradicó viviendas para poder hacer esa ruta. Hicimos dos barrios completos. La Provincia ha hecho su trabajo y la Nación tiene que hacer lo que resta", se explayó Cornejo.

Finalmente, adelantó que también le pedirá a Santilli las obras que necesita la ruta 40 en el sur. "Hoy cobra mucho más impulso para desarrollar la minería en el sur de la provincia y para desarrollar el petróleo no convencional, que la Nación haga el puente desde Bardas Blancas en Malargüe hasta el límite con Neuquén. Eso potenciará nuestra industria, nuestro sector petrolero y mejorará las posibilidades de hacer minería con mejor accesibilidad", expresó Cornejo.

En lo que respecta a la gira nacional del ministro de Milei, que salió a buscar apoyo para la reforma laboral, Cornejo es uno de los mandatarios provinciales que ya expresó públicamente su apoyo a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional, que busca ser sancionada en febrero. Incluso, el gobernador mendocino reclamó un mayor endurecimiento del proyecto. “La reforma se quedó corta porque creo que en algunos puntos se concedió demasiado al sindicalismo y a la CGT. Yo hubiera avanzado más a fondo”, afirmó recientemente en una entrevista con un medio local.

La agenda de Santilli en Mendoza

Alrededor de las 12, el ministro nacional participará en el acto de traspaso del Hospital de Luján. Se trata de una obra que será finalizada y administrada por el sector privado.

En ese marco, el Grupo Olmos estará a cargo de la explotación del establecimiento por un período de 15 años, en el esquema de gestión definido para la culminación y puesta en funcionamiento del hospital. En este acto estará el intendente de Lujan, Estaban Allasino.

Cómo sigue el recorrido de Santillli de cara a la reforma laboral

La agenda de Santilli continuará el viernes a las 14, cuando se reúna con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. El encuentro había sido previsto para el martes pasado, pero debió suspenderse debido a las condiciones climáticas que impidieron el despegue del vuelo desde Santa Rosa.

Ese mismo viernes, el ministro participará por la tarde del festival de doma y folklore de Jesús María, en Córdoba, donde coincidirá con el presidente Javier Milei. El lunes próximo, en tanto, iniciará la semana en Salta, con una reunión con el gobernador Gustavo Sáenz.

En paralelo, para el viernes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, con el objetivo de avanzar en la estrategia legislativa.

Tras el período habilitado para las vacaciones de funcionarios y legisladores, el Poder Ejecutivo buscará activar los mecanismos necesarios para lograr un nuevo triunfo parlamentario con la sanción de la reforma laboral en febrero.

En ese sentido, algunos de los principales referentes del oficialismo ya comenzaron a mover sus fichas. La jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, anticipó que convocará a una comisión que comenzará a funcionar el próximo viernes, bajo la coordinación de la abogada Josefina Tajes, y que estará dedicada a analizar y debatir las objeciones planteadas por distintos sectores.

Además, el próximo 26 de enero los senadores debatirán la iniciativa con la intención de habilitar su tratamiento durante los primeros días de febrero. La reforma laboral es uno de los proyectos centrales de la administración libertaria, que busca llegar al inicio de las sesiones extraordinarias —previstas para el lunes 2 de febrero— con el debate afinado y los apoyos necesarios para su aprobación.