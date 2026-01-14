Turismo en Mendoza: hasta el momento la actividad no logra superar la temporada pasada

La temporada de turismo de verano está a pleno y tanto Mendoza como el resto de las plazas turísticas del país ya hacen sus números. Si bien apenas ha corrido la primera quincena, la última de diciembre suele ser una suerte de muestra gratis con la mirada puesta en las reservas de febrero y –Vendimia mediante- marzo. En este combo, hay coincidencia de que al menos este mes prácticamente no se verán repuntes con relación a lo sucedido el año pasado.

A fin de año las expectativas eran moderadas ya que si bien se esperaba cierto repunte, había diversas variables que no indicaban grandes modificaciones en el contexto general. Sin perspectivas de que en enero o en febrero repuntara el poder adquisitivo, sí hubo una apuesta por un dólar un poco más conveniente así como por las decisiones de último momento y las estadías cortas.

Un trabajo de la consultora Focus Market expresó en este marco que se favorecerían las escapadas de dos o tres días en detrimento de vacaciones más largas. El informe sumó que por la suba del dólar también hubo una suerte de regreso a los destinos nacionales. Según esta misma encuesta, Cuyo –con Mendoza, San Rafael y Uspallata a la cabeza- se encontraba en el tercer lugar entre los destinos que más consultas generaron en la previa de las vacaciones.

Desde el sector advirtieron que si bien las consultas son importantes, no se han terminado de traducir –al menos hasta el momento- en compras o reservas concretas. Desde una pequeña agencia de turismo local expresaron que este mes han tenido preguntas para visitas y almuerzos en bodegas, que luego no se tradujeron en ventas.

Esta agencia compartió sus números. Con todos pasajeros extranjeros, en enero de 2025 hasta la fecha se habían vendido 11 tours privados con un total de 27 personas y 3 tours grupales con total de 6 personas. En el mismo lapso este año se han vendido 4 tours privados con un total de 8 personas y 6 grupales para un total de 13 personas. Este año la mayor parte de los viajeros son argentinos y el resto de Brasil.

Empate técnico

Marcelo Rosental, presidente de la Cámara de Hotelería de Mendoza, explicó que no es lo mismo la ocupación que puede haber en Alta Montaña o en San Rafael que la existente en el Gran Mendoza. “Estos destinos están al 85%, pero en el resto de la provincia no se replica la cifra”, expresó Rosental. Ejemplificó que en hotelería el departamento sureño tiene unas 9.000 camas y que en la Ciudad y alrededores hay unas 30.000.

turismo mendoza

Rosental recordó que el año pasado la ocupación hotelera cerró con un promedio del 40% y que este verano pareciera que se va a repetir el número de manera aproximada. “Si hoy cerrara el mes, estoy un 2% por arriba, pero sacrificando tarifas y rentabilidad”, reflexionó el presidente de la Cámara. Sumó que con una suba del dólar y una inflación anual del 30%, los costos han ido al alza y que en el mediano plazo los motores de reactivación no se ven.

Desde su punto de vista, además de una mejora en el poder de compra, se trata de las reformas impositivas y laborales que tiendan a bajar costos. Ariel Pérez, presidente de la filial Mendoza de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), expresó que en lo que va de la temporada el sector está con ocupaciones cercanas al 45%. Aunque no de manera exclusiva la AHT nuclea a mayor cantidad de alojamientos de alta categoría.

Pérez sumó que el porcentaje estimado se encuentra un poco por encima del 40% que se registró el año pasado y que de ese total, 4 de cada 10 son turistas nacionales. “También vemos que reservan con un poco más de antelación en comparación con lo que ocurría el año pasado”, subrayó Pérez.

Desde el Ente Provincial de Turismo (Emetur) expresaron que las cifras oficiales del observatorio se presentarán a finales de cada mes por lo que habrá que esperar para conocer el dato. Otras fuentes del sector coincidieron que, en líneas generales, el movimiento turístico de la temporada puede equipararse a lo sucedido el año pasado.

Cambios en el dólar

La última encuesta de Turismo Internacional publicada por el Indec consigna datos de noviembre de 2025, cuando la cantidad de visitantes no residentes bajó 2,5% en todo el país. De ese combo, la mayor parte llegó de Brasil (19%), Europa (18,7%) y Uruguay (14,4%). En el mismo lapso creció el 15% la cantidad de argentinos que vacacionaron en el exterior.

Sin embargo, en los últimos meses se ha producido un pequeño reacomodamiento con relación al tipo de cambio. Y si bien Argentina todavía está menos competitiva que Chile y Brasil en líneas generales, la apreciación de las monedas de los vecinos y del mismo dólar ha influido en cierto regreso del turista brasileño. “De a poco se ven más turistas de ese país y aquí hay una luz de esperanza”, observó Marcelo Rosental quien también es gerente de Villagio Hotel.

Desde su punto de vista, hay que esperar a ver qué sucede con el tipo de cambio y una paulatina recuperación de extranjeros que se empezó a ver de manera tímida a fines de 2025. “Al apreciarse el dólar en Brasil, tal vez ellos empiecen a salir más, pero todavía no vemos una masa crítica”, expresó Rosental. En tanto, Ariel Pérez detalló que la cantidad de turistas brasileños es similar a la del año pasado, al menos en enero. “Lo que sí vemos es que estos visitantes buscan más precio que antes”, observó el referente del sector que se desempeña en los hoteles Huentala y Sheraton.