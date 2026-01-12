Se lanzó Mendoza VanLife: de qué se trata este nuevo y original programa para el turismo en motorhome

Mendoza dio un paso más en su estrategia de diversificación turística con el lanzamiento de Mendoza VanLife , una propuesta que apunta a captar a un público en crecimiento a nivel global: el de quienes viajan en motorhomes, campers y vehículos recreativos en busca de experiencias al aire libre, autonomía y contacto directo con la naturaleza.

“Ya se puede disfrutar con Mendoza VanLife, un programa original de turismo en motorhomes ”, anunció oficialmente el Gobierno provincial, al presentar el primer programa integral de este tipo en la provincia. La iniciativa es impulsada por el Ente Mendoza Turismo ( Emetur ) , que decidió apostar por una modalidad que combina viaje, alojamiento y experiencia en un solo formato. Se suma así a otras estrategias de nicho que apuntan a segmentos estratégicos como el turismo de eventos, el turismo de bienestar y el más emblemático de Mendoza: el enogastroturismo.

La presentación se realizó en La Enoteca, con la presencia de la presidenta del Emetur, Gabriela Testa; la vicepresidenta del organismo, Cynthia Maggioni; el director de Desarrollo Turístico e Innovación, Marcelo Reynoso; y el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, además de referentes del sector privado.

Desde el Emetur explicaron que Mendoza VanLife no es solo un nombre, sino una marca que busca sintetizar una forma de viajar . “La combinación entre el concepto VanLife y el territorio mendocino dio lugar a una identidad moderna, internacional y auténtica , asociada a la cordillera de los Andes, las rutas escénicas entre viñedos y los paisajes naturales de la provincia”, destacaron desde el organismo.

El lanzamiento se apoya en una tendencia clara entre los usuarios que buscan experiencias y contacto con la naturaleza . Según señaló Gabriela Testa, “ el turismo en motorhomes experimentó un crecimiento sostenido a nivel global , especialmente luego de la pandemia, cuando los viajeros comenzaron a priorizar experiencias al aire libre, mayor autonomía y contacto directo con la naturaleza”. Y agregó que, en ese contexto, “ Mendoza se presenta como un escenario ideal para consolidar este segmento , gracias a su amplia oferta de atractivos naturales, culturales y enoturísticos distribuidos en todo el territorio”.

La provincia busca capitalizar, además, su diversidad paisajística, su clima favorable y su conectividad, factores que resultan claves para este tipo de viajeros, que suelen recorrer grandes distancias y permanecer más tiempo en cada destino.

Turismo sostenible y con impacto local

Desde el Gobierno provincial subrayaron que Mendoza VanLife se inscribe en una visión de turismo sostenible e innovador. “Con el lanzamiento de Mendoza VanLife, la provincia avanzó en la consolidación de un producto turístico diferencial, alineado con las tendencias globales de viaje”, señalaron.

Mendoza dio un paso más en su estrategia de diversificación turística con el lanzamiento de Mendoza VanLife

El programa está basado en el respeto por el ambiente y la valorización del patrimonio natural y cultural de Mendoza. Además, se remarcó su impacto positivo en las economías locales: la descentralización del turismo hacia nuevas zonas, la generación de empleo, la ampliación de oportunidades para prestadores turísticos y la extensión de la estadía promedio de los visitantes, especialmente en áreas rurales y de montaña.

Infraestructura para el turismo de motorhome en Mendoza

La estrategia incluyó un relevamiento de espacios públicos y privados aptos para pernocte, el diseño de infraestructura específica y la identificación de zonas estratégicas para crear nodos de servicios y circuitos turísticos temáticos. También se promovió la inversión privada y la articulación con emprendimientos locales.

El proyecto contempla módulos de servicios diseñados para recibir hasta cuatro campers por unidad, con posibilidad de ampliación. Las instalaciones incluyen conexiones eléctricas seguras, abastecimiento de agua potable, wifi, módulos sanitarios completos y sistemas de tratamiento mediante biodigestores, en línea con estándares internacionales de este segmento.

Ya hay 30 emprendimientos inscriptos en Mendoza

Al momento del lanzamiento, 30 emprendimientos de distintos departamentos de la provincia ya se sumaron al programa. Entre ellos figuran propuestas en Luján de Cuyo, San Martín, Junín, Lavalle, San Rafael, Malargüe, General Alvear, Valle de Uco y el Este mendocino, que van desde bodegas y fincas hasta campings, posadas y complejos turísticos especialmente adaptados para motorhomes. Las distintas propuestas y espacios disponibles pueden consultarse en el sitio oficial www.mendoza.tur.ar

Desde el Emetur también informaron que las inscripciones siguen abiertas para quienes quieran incorporarse. Los interesados deben completar el formulario disponible en línea.

Algunos de ellos son:

En Luján de Cuyo: Terralta Camping; Dolium Bodega Subterránea.

En Santa Rosa: Estancia La Luz.

En San Martín: Bodega Lancellotti – Hospedaje La Cautiva; Las Tanas.

En Junín: Finca Don Juan Piedra Alta; Club de Pesca, Caza y Náutica Junín; Pinar de Junín.

En Las Heras: Camping Suizo; Camping Ranquil Luncay; Cabañas El Challao; Cabañas Uspallata.

En Lavalle: Huerto Encantado; Camping El Chañar; Finca Los Teros; Puesto Santa Lucía.

En San Rafael: Casartero Eco Posada; Saint Bernard.

En Malargüe: Laberintos Carmona.

En General Alvear: Terra Nostra; El Patio de Babushka; Las Potrancas; Complejo Turístico Pinar del Sol; Parador Las Carretas.

En Tupungato: Bodega Familia Giaquinta.

En Tunuyán: Camping Municipal Manzano Histórico; Camping Municipal Manzano Histórico N°2; Camping Municipal Manzano Histórico N°3.

En San Carlos: El Chaca y Camping para Motorhome.

Asimismo, se señaló que las inscripciones para participar del programa continúan abiertas. Los interesados deben completar el siguiente formulario: https://forms.gle/gWd541AZQocYZbaP6.