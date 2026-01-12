12 de enero de 2026 - 14:53

Infraestructura escolar: Mendoza espera pintar 1.500 escuelas durante el verano

Se trata del operativo verano que se hace por tercer año. Además, habrá intervención en infraestructura en 140 establecimientos.

El Ministerio de Educación &nbsp;de Mendoza avanza con el operativo verano de pintura 2026 en establecimientos educativos de toda la provincia. Foto: Gobierno de Mendoza

El Ministerio de Educación  de Mendoza avanza con el operativo verano de pintura 2026 en establecimientos educativos de toda la provincia. Foto: Gobierno de Mendoza

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Ministerio de Educación de Mendoza avanza con el operativo verano de pintura 2026 en establecimientos educativos de toda la provincia con el objetivo de mejorar la infraestructura escolar y comenzar el próximo ciclo lectivo con edificios renovados y en mejores condiciones edilicias.

Leé además

Aproximadamente 90 minutos de espera este lunes para cruzar a Chile por el Paso Cristo Redentor. 

Se redujo la demora en el Paso Cristo Redentor para cruzar a Chile: cuál es el tiempo de espera

Por Redacción Sociedad
Los números de la quiniela de Mendoza del 12 de enero. - Imagen ilustrativa

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 12 de enero

Por Redacción Sociedad

Se trata de una acción que se realiza por tercer año consecutivo y alcanzará a 1.427 edificios. A esto se suma la intervención directa, con mano de obra y materiales, de las cuadrillas de la Dirección de Recursos Físicos en 140 establecimientos, lo que eleva a 1.567 el total de escuelas alcanzadas por el programa.

De qué se tratan las mejoras en escuelas

“Este operativo de pintura forma parte de un plan sostenido de mantenimiento de los edificios escolares de toda la provincia. Aprovechamos el receso de verano para intervenir de manera planificada, con personal propio y una fuerte presencia territorial, de modo que las comunidades educativas comiencen el ciclo lectivo 2026 con escuelas renovadas y en mejores condiciones”, señaló el subsecretario de Infraestructura Escolar, Carlos Daparo.

Escuelas
El Ministerio de Educación de Mendoza avanza con el operativo verano de pintura 2026 en establecimientos educativos de toda la provincia. Foto: Gobierno de Mendoza

El Ministerio de Educación de Mendoza avanza con el operativo verano de pintura 2026 en establecimientos educativos de toda la provincia. Foto: Gobierno de Mendoza

En ese marco, se está realizando la entrega de insumos básicos —tachos de pintura blanca y azul, rodillos, pinceles y lijas— a 1.427 edificios escolares, distribuidos en todas las regiones de Mendoza.

Las entregas comenzaron el 5 de enero en el Gran Mendoza, según un cronograma previamente establecido, y continuarán en el resto de la provincia durante el mes.

El operativo verano de pintura se desarrolla por tercer año consecutivo como una política de mantenimiento preventivo, que combina la provisión de insumos con intervenciones directas en los establecimientos, como parte de un conjunto de acciones que la Subsecretaría de Infraestructura Escolar viene ejecutando para mejorar de manera progresiva y sostenida las condiciones de las escuelas.

Escuelas
El Ministerio de Educación de Mendoza avanza con el operativo verano de pintura 2026 en establecimientos educativos de toda la provincia. Foto: Gobierno de Mendoza

El Ministerio de Educación de Mendoza avanza con el operativo verano de pintura 2026 en establecimientos educativos de toda la provincia. Foto: Gobierno de Mendoza

Qué escuelas recibirán mejoras en Mendoza

La distribución de los establecimientos que recibirán pintura y accesorios está organizada por zonas:

  • Gran Mendoza (Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo y Capital): 543 edificios.
  • Zona Este (San Martín, Rivadavia, La Paz, Santa Rosa y Junín): 235 edificios.
  • Zona Sur (Malargüe, General Alvear y San Rafael): 297 edificios.
  • Valle de Uco (Tunuyán, San Carlos y Tupungato): 127 edificios.
  • Lavalle: 61 edificios.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Anmat inhabilitó 9 laboratorios. 

La Anmat inhabilitó 9 laboratorios por incumplir con requisitos obligatorios: cuáles son

Por Redacción Sociedad
Murió una nena de 10 años por hantavirus en Buenos Aires.

Murió una nena de 10 años por hantavirus en Buenos Aires

Por Redacción Sociedad
Turismo: se lanzó Mendoza VanLife y ya hay 30 emprendimientos adaptados a la experiencia del motorhome  

Se lanzó Mendoza VanLife: de qué se trata este nuevo y original programa para el turismo en motorhome

Por Redacción Sociedad
noche de clasicos en maipu: tercera fecha de rock con vos con tributos a redondos, bersuit y ratones

Noche de clásicos en Maipú: tercera fecha de "Rock con Vos" con tributos a Redondos, Bersuit y Ratones

Por Redacción