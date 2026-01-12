Infraestructura escolar: Mendoza espera pintar 1.500 escuelas durante el verano

Se trata del operativo verano que se hace por tercer año. Además, habrá intervención en infraestructura en 140 establecimientos.

El Ministerio de Educación de Mendoza avanza con el operativo verano de pintura 2026 en establecimientos educativos de toda la provincia. Foto: Gobierno de Mendoza

El Ministerio de Educación de Mendoza avanza con el operativo verano de pintura 2026 en establecimientos educativos de toda la provincia con el objetivo de mejorar la infraestructura escolar y comenzar el próximo ciclo lectivo con edificios renovados y en mejores condiciones edilicias.

Se trata de una acción que se realiza por tercer año consecutivo y alcanzará a 1.427 edificios. A esto se suma la intervención directa, con mano de obra y materiales, de las cuadrillas de la Dirección de Recursos Físicos en 140 establecimientos, lo que eleva a 1.567 el total de escuelas alcanzadas por el programa.

De qué se tratan las mejoras en escuelas “Este operativo de pintura forma parte de un plan sostenido de mantenimiento de los edificios escolares de toda la provincia. Aprovechamos el receso de verano para intervenir de manera planificada, con personal propio y una fuerte presencia territorial, de modo que las comunidades educativas comiencen el ciclo lectivo 2026 con escuelas renovadas y en mejores condiciones”, señaló el subsecretario de Infraestructura Escolar, Carlos Daparo.

Escuelas El Ministerio de Educación de Mendoza avanza con el operativo verano de pintura 2026 en establecimientos educativos de toda la provincia. Foto: Gobierno de Mendoza En ese marco, se está realizando la entrega de insumos básicos —tachos de pintura blanca y azul, rodillos, pinceles y lijas— a 1.427 edificios escolares, distribuidos en todas las regiones de Mendoza.

Las entregas comenzaron el 5 de enero en el Gran Mendoza, según un cronograma previamente establecido, y continuarán en el resto de la provincia durante el mes.