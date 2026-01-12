El valor de los senior: impulsan ley para potenciar la "economía plateada" y la inserción laboral de los +60

La mayor expectativa de vida y el buen estado de salud de buena parte de la población que en las inmediaciones de la edad jubilatoria empiezan a reconfigurar el mapa social y económico de Mendoza y claro, también de otras partes del mundo.

En ese escenario, donde conviven nuevas oportunidades y viejas barreras —sobre todo en materia de empleo—, un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Legislatura de Mendoza busca poner en valor el potencial productivo de los adultos mayores . Se trata de un segmento que suele presentar obstáculos en el plano laboral pero que al mismo tiempo tiene para ofrecer las virtudes de la experiencia y los valores de esa generación.

La iniciativa, denominada “Ley de Economía Plateada en la Provincia de Mendoza” , fue presentada por el diputado provincial del Partido Justicialista, Juan Pablo Gulino, y propone crear un marco normativo específico para acompañar a este sector de la población, que crece en número y en protagonismo.

“El presente proyecto de Ley tiene por objeto establecer un marco normativo para el desarrollo de la Economía Plateada en la provincia de Mendoza , entendida como el conjunto de actividades económicas, bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades de la población mayor de 60 años, al mismo tiempo que se promueve su participación activa en la economía (...) a través del empleo , el emprendimiento y el consumo” , expresa el texto para definir hacia dónde va.

La propuesta se apoya en una tendencia demográfica que ya está en marcha. “El envejecimiento poblacional es uno de los principales desafíos demográficos que enfrentan Mendoza, Argentina y el mundo en las próximas décadas”, advierte el texto, y agrega que “se estima que para 2050 la población mayor de 60 años en América Latina y el Caribe se duplicará, alcanzando los 195 millones de personas”.

Frente a ese escenario, el proyecto subraya que la llamada economía plateada “representa una oportunidad única para fortalecer la economía provincial mediante la generación de empleo, el desarrollo de servicios especializados y la implementación de tecnologías adaptadas a las necesidades de las personas mayores”. Incluso señala que, en países como Argentina y Colombia, este segmento ya explica “el 40% del PIB y un porcentaje significativo del gasto de los consumidores”.

Empleo, crédito y nuevos servicios para los adultos mayores

La iniciativa propone la creación de un Programa Provincial de Economía Plateada, que tendrá como ejes impulsar el empleo y el emprendimiento en mayores de 60 años, facilitar el acceso a financiamiento y promover la inversión en bienes y servicios pensados para este grupo etario.

De aprobarse la propuesta el programa tendrá los siguientes objetivos:

a) Impulsar la generación de empleo y el emprendimiento para adultos mayores,

b) Promover el acceso a financiamiento para proyectos liderados por personas mayores de 60 años,

c) Incentivar la inversión en empresas y emprendimientos que desarrollen bienes y servicios para este segmento poblacional,

d) Fomentar la formación y capacitación continua para la reinserción y permanencia en el mercado laboral,

e) Desarrollar estrategias para garantizar el acceso a servicios de salud, recreación, educación y bienestar dirigidos a este grupo etario,

f) Promover alianzas entre el sector público y privado para generar soluciones innovadoras que mejoren la calidad de vida de los adultos mayores

Además, el proyecto prevé la creación de un Fondo de Innovación en Economía Plateada, que será administrado por el Ministerio de Producción y se nutrirá de partidas provinciales, convenios con organismos nacionales e internacionales y aportes del sector privado. Ese fondo estará destinado a financiar iniciativas de empleo, emprendimiento y desarrollo de servicios para adultos mayores.

Beneficios fiscales para el empleo +60

Otro de los puntos clave es el paquete de beneficios fiscales para empresas y emprendimientos que contraten trabajadores mayores de 60 años o desarrollen productos y servicios específicos para este segmento. Podrán acceder, entre otros incentivos, a “exenciones o reducciones en el pago de impuestos provinciales por un período de hasta tres años”, además de líneas de crédito con tasas preferenciales y apoyos para capacitación.

La ley también propone crear un Observatorio de Economía Plateada de Mendoza, que tendrá como misión “monitorear el impacto de la población mayor de 60 años en la economía provincial y generar datos estadísticos para la toma de decisiones”, en articulación con universidades, centros de investigación y el sector privado.

Envejecimiento activo como política pública

El proyecto incorpora, además, una mirada integral sobre el envejecimiento. En ese sentido, establece que el Estado provincial deberá promover el envejecimiento activo mediante programas de formación en nuevas tecnologías, actividades recreativas y culturales inclusivas, espacios intergeneracionales y estímulos para que las empresas desarrollen planes de bienestar y reinserción laboral.

Para los autores de la iniciativa, el envejecimiento poblacional “no debe ser visto únicamente como un desafío en términos de salud y asistencia social, sino también como una oportunidad para la innovación y el crecimiento económico”. De hecho, sectores como el turismo senior, la tecnología aplicada al envejecimiento, la vivienda, la economía del cuidado y los servicios de salud aparecen entre los principales beneficiarios potenciales.