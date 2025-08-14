14 de agosto de 2025 - 15:42

Maipú exceptúa del pago de tasas a adultos mayores y personas con discapacidad

Con la nueva ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, los adultos mayores y las personas con discapacidad de Maipú podrán acceder a la exención total del pago de tasas por Servicios a la Propiedad Raíz, garantizando acompañamiento económico y social para quienes más lo necesitan.

Por Redacción

El Municipio de Maipú continúa consolidando su compromiso con los adultos mayores del departamento, fortaleciendo políticas de apoyo y acompañamiento económico. A través de la ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, se establece la exención del 100% en el pago de tasas por Servicios a la Propiedad Raíz para jubilados, pensionados, personas mayores de 60 años sin ingresos estables, y aquellas con incapacidad laboral o enfermedades crónicas.

“En Maipú trabajamos para que todos nuestros vecinos puedan vivir con tranquilidad y dignidad. Esta medida es una forma de acompañarlos y reconocer su aporte a nuestra comunidad”, afirmó el intendente Matías Stevanato.

El beneficio, en línea con la decisión adoptada recientemente por el intendente de la Ciudad de Mendoza Ulpiano Suárez, busca aliviar la carga económica de los vecinos más vulnerables. También alcanza a las personas con discapacidad acreditada mediante Certificado Único de Discapacidad (CUD), garantizando un acompañamiento integral a quienes más lo necesitan.

Asimismo, la norma incluye a inquilinos que no sean propietarios de otros inmuebles, siempre que el valor mensual de la locación no supere dos haberes mínimos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Para acceder a la exención, los beneficiarios deberán cumplir ciertos requisitos, como ser titulares de un único inmueble destinado a vivienda y presentar la documentación que acredite su situación socioeconómica y legal. La evaluación será realizada por la Dirección de Desarrollo Social del Municipio, asegurando que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan.

La ordenanza también contempla la continuidad del beneficio para el cónyuge o conviviente del titular en caso de fallecimiento, previa evaluación socioeconómica. Además, quienes ya contaban con descuentos parciales pasarán a gozar de la exención total a partir de septiembre de 2025.

Con estas medidas, Maipú reafirma su compromiso con los adultos mayores y con las personas con discapacidad, brindando apoyo económico y garantizando acompañamiento social, en reconocimiento a quienes han contribuido durante toda su vida al desarrollo de la comunidad.

