Maipú celebra el Día de la Niñez acompañando al comercio local

En el marco del programa “Yo compro en Maipú”, el Municipio y la Unión Comercial invitan a las familias a disfrutar de juegos, premios y sorteos, incentivando las compras en los comercios del departamento.

A través del programa “Yo compro en Maipú”, el Municipio y la Unión Comercial de Maipú invitan a celebrar el Día de la Niñez a la vez que se impulsa el consumo en los comercios del departamento.

El sábado 16 de agosto, de 10 a 13 y de 17 a 20, habrá actividades en la Plaza Departamental 12 de Febrero (Pescara y San Martín) y en las delegaciones de Gutiérrez, Coquimbito, Luzuriaga, Rodeo del Medio, Beltrán, San Roque y Zona Sur.

La propuesta es sencilla: quienes compren un regalo en los comercios adheridos podrán participar en los juegos organizados en los stands municipales, acceder a premios instantáneos y llevarse alguno de los más de 1000 juguetes disponibles. Además, automáticamente quedarán inscriptos en un gran sorteo de bicicletas y monopatines.