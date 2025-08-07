7 de agosto de 2025 - 20:40

En el Día del Básquet, Mendoza Buxers celebró la inclusión y la diversidad

El primer equipo Mixed Ability de básquetbol del país tuvo una visita especial al club Pedro Molina, donde disputó un encuentro con los chicos del conjunto anfitrión.

594ec505-b810-810d-9e2d-3fc00df23680-1536x1025
11-scaled
12
13-scaled
14-scaled
15-scaled
16-scaled
Por Redacción

En el Club Pedro Molina, la celebración por el Día del Básquet se convirtió en una experiencia de encuentro, memoria e inclusión, con la participación de Mendoza Buxers, el primer equipo Mixed Ability del país conformado por niños, niñas y jóvenes con y sin discapacidad.

Leé además

fin de semana con propuestas para todos los gustos en maipu

Fin de semana con propuestas para todos los gustos en Maipú

Por Redacción
ya son 100 las luminarias con sensores que cuidan los espacios publicos

Ya son 100 las luminarias con sensores que cuidan los espacios públicos

Por Redacción

El evento reunió a toda la comunidad deportiva de la institución de Guaymallén, en un encuentro muy especial entre el equipo anfitrión y Mendoza Buxers. El partido se transformó en una verdadera celebración de la inclusión y la diversidad, mostrando que el deporte puede ser un espacio para todas las personas.

Durante la jornada también se rindió homenaje a figuras destacadas del básquetbol local, como Marcos Jofré, Cacho Moyano, Chicho Perrota y la querida familia Jofré. Este reconocimiento no sólo evocó la historia del club, sino que puso en valor el compromiso, la pasión y el legado de quienes forjaron con esfuerzo la identidad de esta disciplina.

El municipio agradece profundamente al club Pedro Molina por abrir sus puertas, su corazón y su historia para compartir este momento. Porque cuando el deporte abraza la diversidad, la sociedad entera da un paso adelante.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

guaymallen impulsa una salud integral con acciones en todo el territorio

Guaymallén impulsa una salud integral con acciones en todo el territorio

Por Redacción
aristides kids: una jornada para disfrutar junto a los mas chicos

Arístides Kids: una jornada para disfrutar junto a los más chicos

Por Redacción
guaymallen sera sede del congreso de actividad fisica y deportes 2025

Guaymallén será sede del Congreso de Actividad Física y Deportes 2025

Por Redacción
guaymallen impulsa la inclusion social con capacitacion para los trabajadores del ex basural de puente de hierro

Guaymallén impulsa la inclusión social con capacitación para los trabajadores del ex basural de Puente de Hierro

Por Redacción