En el Día del Básquet, Mendoza Buxers celebró la inclusión y la diversidad

El primer equipo Mixed Ability de básquetbol del país tuvo una visita especial al club Pedro Molina, donde disputó un encuentro con los chicos del conjunto anfitrión.

En el Club Pedro Molina, la celebración por el Día del Básquet se convirtió en una experiencia de encuentro, memoria e inclusión, con la participación de Mendoza Buxers, el primer equipo Mixed Ability del país conformado por niños, niñas y jóvenes con y sin discapacidad.

El evento reunió a toda la comunidad deportiva de la institución de Guaymallén, en un encuentro muy especial entre el equipo anfitrión y Mendoza Buxers. El partido se transformó en una verdadera celebración de la inclusión y la diversidad, mostrando que el deporte puede ser un espacio para todas las personas.

Durante la jornada también se rindió homenaje a figuras destacadas del básquetbol local, como Marcos Jofré, Cacho Moyano, Chicho Perrota y la querida familia Jofré. Este reconocimiento no sólo evocó la historia del club, sino que puso en valor el compromiso, la pasión y el legado de quienes forjaron con esfuerzo la identidad de esta disciplina.