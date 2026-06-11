11 de junio de 2026 - 21:28

Vecinos de Tunuyán realizaron un "frazadazo" contra la quita de subsidios al gas

Tras la media sanción en el Congreso de la ley que modifica el régimen de "Zona Fría", vecinos manifestaron su preocupación por aumentos en las facturas de gas.

Vecinos de Tunuyán realizaron un frazadazo contra la eliminación de la zona fría

Vecinos de Tunuyán realizaron un "frazadazo" contra la eliminación de la "zona fría"

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Vecinos y vecinas del departamento de Tunuyán se congregaron el miércoles por la tarde en la plaza central para expresar su firme rechazo ante la quita del beneficio de "zona fría", que impacta directamente en sus facturas de gas.

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Rechazo a la Ley de Zona Fría

Esta iniciativa parlamentaria modifica de raíz el esquema actual de subsidios, lo que ha generado una gran incertidumbre entre los habitantes del Valle de Uco. De alcanzar la aprobación definitiva, el impacto en los bolsillos de los mendocinos será severo. Según cálculos de la distribuidora Ecogas, basados en una tarifa promedio, se estiman incrementos que tendrán un piso del 41% y que podrían llegar hasta el 105%.

La magnitud de la medida es considerable, ya que la quita del beneficio afecta a más de 400.000 hogares en la provincia de Mendoza y a más de 3.000.000 de familias en toda la Argentina.

Impacto de los subsidios de gas

La magnitud de la medida es considerable, ya que la quita del beneficio afecta a más de 400.000 hogares en la provincia de Mendoza y a más de 3.000.000 de familias en toda la Argentina.

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