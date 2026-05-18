Batalla campal cerca de la Ruta 40: vecinos de Tunuyán se enfrentaron a piedrazos con la Policía

La Policía debió realizar un operativo en Tunuyán que duró varias horas tras un enfrentamiento entre vecinos que bloquearon el ingreso al barrio Bordelongue, cercano a la Ruta 40.

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Los incidentes entre habitantes de los asentamientos El Progreso y Luz y Fuerza derivaron en el bloqueo del ingreso al barrio Bordelongue, por lo que los uniformados del Valle de Uco debieron intervenir.

Durante la intervención, grupos de personas arrojaron piedras contra móviles y efectivos policiales que trabajaban para evitar enfrentamientos y garantizar el ingreso y egreso de los vecinos del lugar, informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Como resultado de los disturbios, varios efectivos policiales sufrieron lesione s leves y 9 personas fueron aprehendidas, entre ellas dos menores.

Todos quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de Tunuyán-San Carlos, en el marco de una causa por atentado contra la autoridad con agravantes.

El operativo se mantuvo durante varias horas, con presencia policial en distintos puntos del sector para resguardar la circulación, prevenir nuevos hechos de violencia y restablecer el orden en la zona. La situación quedó contenida y bajo seguimiento judicial.