Fin de semana con propuestas para todos los gustos en Maipú

Feria natural, productos locales, música en vivo y peñas al aire libre forman parte de la agenda cultural y comunitaria que ofrece el departamento este sábado y domingo.

Maipú se prepara para vivir un fin de semana lleno de actividades culturales, saludables y al aire libre, pensadas para toda la familia. Con propuestas que combinan naturaleza, arte, música, danza y producción local, vecinos y visitantes podrán disfrutar de espacios pensados para compartir y disfrutar.

Maipú Natural: bienestar y conciencia ecológica El sábado 9 de agosto, de 11 a 17, la plaza del barrio Viejo Tonel 2 será el punto de encuentro para los amantes del bienestar y la vida saludable. Llega una nueva edición de Maipú Natural, el mercado natural que reúne alimentos saludables, charlas de salud, feria holística, emprendimientos ecológicos, artesanías, música en vivo y clases de yoga. Una jornada ideal para reconectar con el cuerpo y la naturaleza.

Mercado del productor a tu mesa: directo de la tierra al hogar También el sábado, de 10 a 14, la Estación Gutiérrez será sede del Mercado del productor a tu mesa, una iniciativa que promueve el comercio local y el contacto directo entre productores y consumidores. Allí se podrán adquirir productos seleccionados y de calidad, además de disfrutar de música en vivo, sorteos y espectáculos de danza. Un espacio para apoyar la producción maipucina y pasar una mañana diferente.

El camino de las peñas: música y tradición en Las Bóvedas El domingo 10 de agosto, desde las 12:30, el Museo Casa Las Bóvedas en General Ortega será escenario de "El camino de las peñas", una propuesta cultural que combina música, tradición y diversión al aire libre. Desde las 14 se presentarán en vivo los reconocidos artistas Leo Rivero, Cristian Soloa, La Cuarta Justa y el Ballet “Dejando Huellas”. La entrada es libre y gratuita, se puede llevar mate, y quienes deseen almorzar en el lugar deben reservar al 2616590314.

Cine Teatro Imperial: un fin de semana “Fantástico” Ya en la segunda semana del estreno mundial de “Los 4 Fantásticos: primeros pasos”, el Cine Teatro Imperial abre sus puertas para ofrecer horarios y precios accesibles para toda la familia. También se proyectará la película argentina “El novio de mamá”, siendo el Imperial uno de los Espacio Incaa más concurridos de la región. Podés consultar toda la cartelera en el instagram @imprialmaipu.