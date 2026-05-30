30 de mayo de 2026 - 12:00

El intendente de Bariloche tomó una motosierra y cortó los históricos pinos de la Costanera: "Eran un riesgo"

Walter Cortés encabezó los trabajos de poda de árboles de más de 60 años frente al Nahuel Huapi, asegurando que "podían caerse y matar a alguien". La iniciativa fue duramente criticada por la oposición.

El intendente de Bariloche tomó una motosierra y cortó los pinos de la Costanera: Eran un riesgo

El intendente de Bariloche tomó una motosierra y cortó los pinos de la Costanera: "Eran un riesgo"

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En los últimos días, la Municipalidad de San Carlos de Bariloche comenzó los trabajos de poda de decenas de pinos ubicados sobre la Avenida Costanera, frente al lago Nahuel Huapi. El intendente, Walter Cortés, tomó una motosierra y se sumó al trabajo, defendiendo la iniciativa de la tala.

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"Avanzamos con el retiro de históricos pinos que representaban un riesgo para vecinos y vecinas, debido a su tamaño y al impacto del viento", señalaron desde el Municipio.

A través de un video en redes sociales, el Intendente aseguró que la madera será reutilizada para proyectos comunitarios. "Sirve para la gente humilde, para quien se le quemó la casa, para aquellos que necesitan tablas para abrigarse en invierno.Todo lo que sea para la gente se vuelve a reutilizar", señaló.

La postura del Municipio de Bariloche

Cortés aseguró a Radio Seis Bariloche que el motivo principal para la tala de los pinos es "que se caen las ramas y pueden matar a alguien", alegando que desde el Municipio se recibieron varias denuncias por esta situación.

El Intendente afirmó que eran pinos de hace más de 60 años y que representaban un riesgo para los vecinos, ya que algunos levantaban el asfalto o provocaban accidentes cuando soplaba viento fuerte.

Embed - El Intendente Walter Cortes se refirió a la tala de los pinos en Costanera

Por su lado, el subsecretario de Parques y Jardines, Germán Fritz señaló a diario Río Negro que “había un riesgo real con árboles con procesos de sobremadurez, con indicadores llamativos en el estado del follaje y fustes y cuando existe un riesgo en una zona de alta transitabilidad, urbana, el riesgo se transforma en peligro”.

Duras críticas de la oposición

La iniciativa del Municipio de Bariloche desató críticas entre la oposición y grupos ambientalistas. La concejal Julieta Wallace publicó un video en sus redes sociales repudiando la decisión del Intendente y lo acusó de "arrasar con 100 años de historía barilochense".

"La Ordenanza de Árboles Singulares protegía a los pinos de la costanera. Fue aprobada por mayoría en el Concejo y vos la vetaste”, apuntó la concejal contra Cortés.

Además, aseguró que "los pinos de la Costanera fueron plantado en 1946 por vecinos de la ciudad y portegen los edificios de la Costanera del viento que viene del Lago. Con esta ordenanza, ahora quedaron desprotegidos."

El Intendente de Bariloche defendió la iniciativa y reiteró el peligro que implicaban los pinos. “No vamos a dejar que un pino mate a un vecino. Antes que pase eso los vamos a cortar, con toda la lástima que esto implica. A mí no me van a cargar ningún muerto”, señaló Cortés desde el Centro Cívico.

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