Secta rusa en Bariloche: la defensa de Rudnev pidió frenar su regreso a prisión por problemas de salud

La defensa legal de Konstantin Rudnev, el principal sospechoso de liderar una secta rusa de trata de personas en Bariloche, presentó una “ampliación urgente” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organismos de Naciones Unidas para detener el posible regreso a prisión del imputado.
Según el comunicado oficial, se trata de una “denuncia de parcialidad” por parte de la fiscalía, tras un “deterioro extremo de salud y el riesgo de una regresión cautelar si la Cámara de Casación revoca la prisión domiciliaria”.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el imputado fue intervenido quirúrgicamente el pasado martes 26 de mayo por una hernia inguinoescrotal. Tras este episodio, Rudnev debió ser trasladado y desde hace unas semanas se encuentra en el Complejo Los Cedros, ubicado en el partido bonaerense de San Vicente, junto con su esposa, Tamara Rudneva.
Según trascendió, el acusado de 59 años, acarrea diversos problemas de salud en general por secuelas derivadas de un ACV y cumple prisión domiciliaria y que se encuentra monitoreado con tobillera electrónica.
Konstantin Rudnev, el líder de la presunta secta
Konstantin Rudnev, el líder de la secta
Ministerio de Seguridad
La defensa de Rudnev denunció un deterioro crítico de salud
El planteo de la defensa fue incorporado dentro de la solicitud de medidas cautelares que ya se encuentra abierta ante la CIDH, y apunta directamente contra la actuación de la fiscalía federal de Bariloche.
En el escrito presentado, se advierte que existe un “riesgo actual e inminente” de que Rudnev vuelva a una cárcel federal. El motivo es que la Cámara Federal de Casación Penal aceptó revisar la prisión domiciliaria que le había sido concedida. Según el documento, esa decisión transformó el peligro de revocación en algo “real, procesalmente activo e inminente”.
Konstantin Rudnev
Konstantin Rudnev fue sometido a una operación por una hernia inguinoescrotal.
NA
Según el planteo, el ciudadano ruso perdió cerca de 50 kilos durante el proceso judicial, tiene hipertensión severa con riesgo de accidente cerebrovascular, una protrusión cervical con peligro de parálisis, sumado al proceso quirúrgico realizado recientemente.
Asimismo, el escrito denuncia “serios indicios de falta de imparcialidad” contra los fiscales y ya se presentaron pedidos formales de recusación por supuesto riesgo de que el proceso penal sea utilizado de forma arbitraria, impulsado por “estereotipos antisectas” y prejuicios de índole religiosa.
El requerimiento solicitó información urgente al Estado argentino sobre la revisión en curso de la prisión domiciliaria. También pidió que se ordene mantener a Rudnev bajo arresto domiciliario o una medida menos gravosa, y que cualquier modificación futura sea sometida a un control reforzado de proporcionalidad y a una evaluación médica independiente.
Entre las garantías reclamadas figuran atención médica especializada inmediata, acceso pleno a la defensa técnica, contacto con familiares y médicos independientes, prohibición de traslados terrestres prolongados no medicalizados e informes mensuales sobre el estado de salud del imputado, así como protección expresa contra cualquier deportación forzada a Rusia.