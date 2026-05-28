Secta rusa en Bariloche: la defensa de Rudnev pidió frenar su regreso a prisión por problemas de salud

El sospechoso de liderar una secta de tratas de personas estaría en un delicado estado de salud y su abogado acudió a la ONU para solicitar que el imputado continúe bajo prisión domiciliaria.

Secta rusa en Córdoba: la defensa de Rudnev pidió frenar su regreso a prisión por problemas de salud.

La defensa legal de Konstantin Rudnev, el principal sospechoso de liderar una secta rusa de trata de personas en Bariloche, presentó una “ampliación urgente” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organismos de Naciones Unidas para detener el posible regreso a prisión del imputado.

Según el comunicado oficial, se trata de una “denuncia de parcialidad” por parte de la fiscalía, tras un “deterioro extremo de salud y el riesgo de una regresión cautelar si la Cámara de Casación revoca la prisión domiciliaria”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el imputado fue intervenido quirúrgicamente el pasado martes 26 de mayo por una hernia inguinoescrotal. Tras este episodio, Rudnev debió ser trasladado y desde hace unas semanas se encuentra en el Complejo Los Cedros, ubicado en el partido bonaerense de San Vicente, junto con su esposa, Tamara Rudneva.

Según trascendió, el acusado de 59 años, acarrea diversos problemas de salud en general por secuelas derivadas de un ACV y cumple prisión domiciliaria y que se encuentra monitoreado con tobillera electrónica.

Konstantin Rudnev, el líder de la presunta secta Konstantin Rudnev, el líder de la secta Ministerio de Seguridad La defensa de Rudnev denunció un deterioro crítico de salud El planteo de la defensa fue incorporado dentro de la solicitud de medidas cautelares que ya se encuentra abierta ante la CIDH, y apunta directamente contra la actuación de la fiscalía federal de Bariloche.