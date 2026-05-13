El Gobierno entregó a la DGE tres inmuebles decomisados por trata de personas

El gobierno de Alfredo Cornejo oficializó la afectación de inmuebles ubicados en calle José Federico Moreno de Ciudad a favor de la Dirección General de Escuelas (DGE), donde funcionará la oficina de la Coordinación del Área de Género del organismo. Las propiedades, ubicadas en los números 2165, 2167 y 2171, habían sido decomisadas por la Justicia Federal en 2016 en el marco de una causa vinculada a infracciones a la Ley de Trata de Personas .

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La medida quedó establecida a través del Decreto Nº 547, publicado este martes en el Boletín Oficial. Según se detalla en el documento, los inmuebles habían sido decomisados por la Justicia Federal en el marco de una causa por infracción al artículo 145 bis del Código Penal, relacionada con trata de personas.

La sentencia fue dictada el 12 de mayo de 2016 por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza . Posteriormente, mediante el Decreto Nº 393/18, el Poder Ejecutivo provincial aceptó el decomiso y los incorporó al patrimonio provincial.

Más adelante, el Decreto Nº 842/19 dispuso que los inmuebles fueran destinados al entonces Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes para programas de asistencia a víctimas contemplados en distintos artículos del Código Penal.

El decreto recuerda que en septiembre de 2021 la DGE creó la Coordinación del Área de Género, con el objetivo de promover políticas vinculadas a la igualdad de género y la no discriminación, además de la aplicación de normativas como la Ley de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, la Ley de Identidad de Género y la Ley Micaela.

También señala que el área tiene entre sus funciones articular acciones con organismos provinciales, nacionales, municipales, gremiales y organizaciones civiles, además de promover convenios de colaboración.

Comodato previo y afectación definitiva

Antes de la afectación oficializada ahora, los inmuebles habían sido cedidos en comodato a la DGE por un plazo de tres años a partir de mayo de 2023, para el funcionamiento de la oficina de género del organismo educativo. Ese acuerdo fue aprobado por el Decreto Nº 1682/2023.

Con el nuevo decreto, el Ejecutivo provincial formalizó la afectación de las propiedades a la Dirección General de Escuelas y facultó a la Escribanía General de Gobierno a realizar las actualizaciones registrales correspondientes.

El decreto