30 de mayo de 2026 - 09:06

El pronóstico del tiempo para este sábado y lo que queda del fin de semana

El último sábado de mayo se presentará con buen tiempo y temperaturas templadas. El estado de los pasos internacionales.

El pronóstico del tiempo para este sábado y lo que queda del fin de semana.

El pronóstico del tiempo para este sábado y lo que queda del fin de semana.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza tendrá el último fin de semana de mayo con condiciones meteorológicas estables y temperaturas agradables, según indicó el pronóstico difundido por Contingencias Climáticas.

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Para este sábado, se espera una jornada con poca nubosidad y escasos cambios en la temperatura. Además, se registrarán vientos leves provenientes del noreste y cielo poco nuboso en la zona cordillerana. La temperatura máxima alcanzará los 20°C, mientras que la mínima fue de 6°C durante las primeras horas de la mañana.

En tanto, para el domingo 31 de mayo, el organismo anticipa condiciones similares, aunque con un leve ascenso de la temperatura. El cielo se presentará entre poco nuboso y parcialmente nublado, acompañado por vientos leves del sector sur.

La máxima prevista para el cierre del fin de semana será de 21°C y la mínima rondará los 7°C. En la cordillera también se espera poca nubosidad.

Cómo están los pasos internacionales

Desde la Coordinación del Centro de Frontera informaron que el Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado en ambos sentidos durante las 24 horas para todo tipo de vehículos.

Por su parte, el Paso Internacional Pehuenche también permanece abierto al tránsito. No obstante, las autoridades recomendaron circular con precaución debido a que existen sectores de la Ruta Nacional 145 que continúan en reparación.

Los horarios vigentes para el Paso Pehuenche son los siguientes:

  • Salida de Argentina: de 9 a 18.
  • Ingreso a Argentina: de 9 a 19.

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