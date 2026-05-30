El pronóstico del tiempo para este sábado y lo que queda del fin de semana.

Mendoza tendrá el último fin de semana de mayo con condiciones meteorológicas estables y temperaturas agradables, según indicó el pronóstico difundido por Contingencias Climáticas.

Mendoza despide la semana con tiempo estable y un agradable clima otoñal: cuál será la máxima

Fin de semana con sol en Mendoza: tardes templadas en el llano antes de la llegada de un frente frío

Para este sábado , se espera una jornada con poca nubosidad y escasos cambios en la temperatura . Además, se registrarán vientos leves provenientes del noreste y cielo poco nuboso en la zona cordillerana. La temperatura máxima alcanzará los 20°C , mientras que la mínima fue de 6°C durante las primeras horas de la mañana.

En tanto, para el domingo 31 de mayo , el organismo anticipa condiciones similares, aunque con un leve ascenso de la temperatura . El cielo se presentará entre poco nuboso y parcialmente nublado, acompañado por vientos leves del sector sur.

La máxima prevista para el cierre del fin de semana será de 21°C y la mínima rondará los 7°C . En la cordillera también se espera poca nubosidad.

Cómo están los pasos internacionales

Desde la Coordinación del Centro de Frontera informaron que el Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado en ambos sentidos durante las 24 horas para todo tipo de vehículos.

Por su parte, el Paso Internacional Pehuenche también permanece abierto al tránsito. No obstante, las autoridades recomendaron circular con precaución debido a que existen sectores de la Ruta Nacional 145 que continúan en reparación.

Los horarios vigentes para el Paso Pehuenche son los siguientes: