26 de mayo de 2026 - 20:06

Cielo nublado y con mucho frío en Mendoza: a cuánto llegará la máxima este miércoles

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una caída de la temperatura en Mendoza. Cómo estarán los días siguientes.

Miércoles nublado y con frío este miércoles en Mendoza.

Miércoles nublado y con frío este miércoles en Mendoza.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El miércoles 27 de mayo se presentará en Mendoza con un marcado cambio en las condiciones meteorológicas, consolidando el ambiente invernal en toda la provincia. De acuerdo con los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tregua templada de las últimas tardes llegará a su fin debido al ingreso de una masa de aire frío proveniente del sur del país.

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La jornada estará caracterizada por condiciones de mayor nubosidad y descenso de la temperatura. Tras un amanecer frío con una mínima que se ubicará en los 5°C, el nulo protagonismo del sol impedirá el repunte térmico habitual, dejando una máxima estimada de apenas 15°C.

Este descenso se sentirá con mayor intensidad debido a la persistencia de vientos moderados del sector sur durante gran parte del día, por lo que se recomienda a los mendocinos salir abrigados.

Para la tranquilidad del Gran Mendoza, el Sistema de Alerta Temprana del SMN no registra alertas vigentes por heladas extremas ni viento Zonda, configurando un escenario de estabilidad atmosférica en el llano dentro de un marco gris y muy fresco.

En la zona de cordillera, el panorama meteorológico indica tiempo inestable con cielo parcialmente nublado y temperaturas que se mantendrán varios grados bajo cero en las localidades fronterizas.

Pronóstico del tiempo para el jueves

Hacia el jueves, el pronóstico extendido anticipa la continuidad del aire frío, con un cielo que comenzará a despejarse parcialmente, abriendo la probabilidad de heladas matinales generalizadas en las zonas rurales. No obstante, se espera un leve ascenso de la temperatura, con una máxima de 17°C.

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