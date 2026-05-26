Laferte defendió el desarrollo del litio en Mendoza y aseguró que "el agua no se negocia"

La Senadora Provincial por la Provincia de Mendoza y presidenta de la Comisión de Minería, Energía e Hidrocarburos del Senado, destacó la importancia del desarrollo de proyectos vinculados a las sales de litio en el sur provincial y remarcó que la minería moderna puede avanzar de manera responsable, con controles estrictos y reales, sin afectar negativamente el recurso hídrico.

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El encuentro, organizado por Los Andes y el Polo TIC Mendoza, representa una nueva oportunidad de intercambio de conocimiento y experiencia entre referentes del sector público y privado de Mendoza. Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas, da detalles del importante evento.

Durante su exposición en la ratificación de la DIA del proyecto minero "Don Luis y otro" Laferte subrayó que el litio se ha convertido en uno de los recursos estratégicos más demandados a nivel mundial debido a su utilización en baterías para vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía y dispositivos tecnológicos, en el marco de la transición energética global.

“ La discusión sobre el litio no debe centrarse únicamente en la minería, sino también en las oportunidades de desarrollo, empleo, arraigo y crecimiento regional que puede generar para Mendoza ”, expresó la legisladora.

En ese sentido, puso especial énfasis en el impacto positivo que tendría el desarrollo de un proyecto ubicado entre San Rafael y Malargüe, señalando que podría representar “un antes y un después para toda la región”, impulsando empleo directo e indirecto, fortaleciendo a proveedores locales, comercios y pymes regionales, además de abrir nuevas oportunidades laborales para jóvenes del sur mendocino.

La senadora remarcó además que Mendoza cuenta con profesionales capacitados, experiencia industrial y capacidad de control estatal para avanzar en proyectos estratégicos con responsabilidad y transparencia.

Asimismo, Laferte llevó tranquilidad a la comunidad respecto al cuidado ambiental y la protección del agua, asegurando que “el recurso hídrico no se negocia” y que cada proyecto debe atravesar estrictos controles ambientales, monitoreos permanentes y evaluaciones técnicas rigurosas.

“No se trata de elegir entre desarrollo o ambiente. Se trata de hacer las cosas bien. Cuando hay planificación, tecnología, controles serios y decisión política, el desarrollo productivo puede convivir perfectamente con el cuidado ambiental”, sostuvo.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Minería, Energía e Hidrocarburos afirmó que Mendoza tiene una oportunidad histórica de incorporarse al escenario mundial de minerales estratégicos y llamó a dar el debate “con madurez, diálogo, transparencia y pensando siempre en la gente”.

“La minería moderna puede transformarse en una herramienta de crecimiento y desarrollo sostenible para nuestras comunidades, generando trabajo genuino y nuevas oportunidades para el sur provincial”, concluyó.

Senadora Jesica Laferte