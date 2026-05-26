Aguinaldo de junio 2026: cuál es la fecha límite de pago y qué hacer si no lo depositan

El aguinaldo de junio 2026 debe abonarse antes del 30 de junio , aunque la ley contempla un plazo de gracia de hasta cuatro días hábiles para completar el pago . Esta situación genera consultas entre trabajadores del sector público y privado que esperan la acreditación del Sueldo Anual Complementario (SAC) y buscan saber cuándo corresponde reclamar.

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El encuentro, organizado por Los Andes y el Polo TIC Mendoza, representa una nueva oportunidad de intercambio de conocimiento y experiencia entre referentes del sector público y privado de Mendoza. Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas, da detalles del importante evento.

La normativa argentina establece mecanismos formales para exigir el cobro en caso de demora. Desde una consulta interna en la empresa hasta denuncias ante el Ministerio de Trabajo o acciones judiciales, los empleados cuentan con herramientas legales para reclamar el pago del aguinaldo dentro de los plazos previstos.

La legislación vigente determina que el pago del aguinaldo tiene como fecha límite el 30 de junio . Sin embargo, las empresas disponen de un período de gracia de hasta cuatro días hábiles posteriores, por lo que algunos trabajadores podrían cobrar el SAC durante los primeros días de julio sin que exista incumplimiento automático.

Para los jubilados y pensionados de ANSES , el esquema es diferente. El aguinaldo se acredita junto con los haberes mensuales entre el 8 y el 29 de junio , según el calendario oficial definido por terminación de DNI y nivel de ingresos.

Si el depósito no aparece una vez vencido el plazo legal, los especialistas recomiendan realizar primero una consulta con el área de Recursos Humanos o administración de la empresa. En muchos casos, las demoras se originan por cuestiones bancarias o administrativas que pueden resolverse rápidamente.

Cuando el empleador no regulariza el pago, el trabajador puede avanzar con un telegrama laboral gratuito enviado a través del Correo Argentino para intimar formalmente el pago del aguinaldo adeudado. Además, se aconseja contar con asesoramiento de un abogado laboralista o del sindicato correspondiente para evitar errores en el reclamo.

Si la situación persiste, la normativa habilita la presentación de denuncias ante la Secretaría o el Ministerio de Trabajo. Estos organismos pueden convocar audiencias de conciliación, ordenar inspecciones laborales y aplicar sanciones si se comprueba el incumplimiento del pago del SAC.

Cómo calcular el aguinaldo y qué pasa si trabajaste menos de seis meses

El cálculo del aguinaldo de junio se realiza tomando el 50% del sueldo mensual más alto percibido entre enero y junio de 2026. Ese monto corresponde al medio aguinaldo que reciben los trabajadores registrados durante el primer semestre del año.

En los casos de empleados que no trabajaron los seis meses completos, el SAC se liquida de forma proporcional al tiempo trabajado. Para realizar el cálculo se utiliza la fórmula: (salario / 12) x meses trabajados. Por ejemplo, si el salario más alto fue de $100.000 y la persona trabajó seis meses, el aguinaldo será de $50.000.

Calculadora, cuentas

La normativa también contempla mecanismos de reclamo para quienes no perciban el pago dentro de los plazos establecidos. El trabajador debe conservar recibos, comprobantes y toda documentación relacionada con el reclamo, ya que estos elementos pueden resultar fundamentales si el conflicto avanza a instancias administrativas o judiciales.

El aguinaldo representa un derecho adquirido para los trabajadores registrados y su pago está garantizado por ley. Por eso, ante cualquier demora injustificada, existen herramientas legales y administrativas para exigir el cumplimiento por parte del empleador.