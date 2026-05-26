Sucursales del hipermercado Libertad abren con La Anónima, ¿qué pasa en Mendoza?

En junio, el hipermercado Libertad pasa a ser operado por La Anónima en San Juan (y otras provincias) y desde el gremio de comercio de la vecina provincia aseguraron que los nuevos dueños mantendrán casi toda la planta. La sucursal de Mendoza , sin embargo, no fue incluida en la operación y el panorama sigue siendo incierto.

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El encuentro, organizado por Los Andes y el Polo TIC Mendoza, representa una nueva oportunidad de intercambio de conocimiento y experiencia entre referentes del sector público y privado de Mendoza. Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas, da detalles del importante evento.

Según publica el Diario de Cuyo, la secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio, Mirna Moral, comentó que casi todos los trabajadores del híper continuarán en la nueva estructura , excepto siete personas, que seguirán trabajando para Libertad, pero en otros sectores, como el inmobiliario y el mall comercial.

Precisó que La Anónima ha reducido el espacio -motivo por el que achicó un poco el personal- y que van a modificar el formato de venta. Pero resaltó que ya se comunicaron con el sindicato y que están trabajando en aspectos vinculados a la obra social, ART, seguros y cobertura gremial, para tener todo el regla cuando vuelvan a abrir las puertas.

Libertad emitió un comunicado en el que informa que los hipermercados cierran el 28 de mayo (este jueves) y que, cuando los clientes vuelvan -se habla de unos 15 días para las reformas-, se encontrarán con La Anónima, “una cadena federal de supermercados que nació hace 118 años y hoy está en más de 90 ciudades de todo el país”.

Qué pasa en Mendoza

En el mismo comunicado, Libertad aclara que “las sucursales de Chaco y Mendoza no serán parte de La Anónima”. Sin embargo, sí hay liquidaciones de productos y se nota un menor abastecimiento.

Fernando Ligorria, secretario general del Centro de Empleados de Comercio, indicó que, en Mendoza, por ahora, sigue operando Libertad SA y que, si bien está a la venta, desde la empresa les han informado que no hay un comprador firme y no saben cuándo podría concretarse una operación.

En diciembre de 2025, los trabajadores se manifestaron para reclamar el pago del bono de fin de año acordado con el gremio.

Cuatro décadas de historia

La cadena Libertad nació a fines de los ‘80, en Córdoba, como un autoservicio mayorista ubicado en la calle que le dio su nombre. A principios de los ‘90 se inaugura el primer hipermercado, en Tucumán, y en 1998 el grupo francés Casino lo adquiere. Recientemente, pasó a manos del grupo Callejas, de capitales salvadoreños, que en un par de años inició el proceso de reestructuración y venta.

La Anónima compró el centro logístico y cuatro tiendas en Córdoba, dos en Tucumán y una en Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero. Como contraparte, el grupo Libertad se enfocará en el negocio del real estate y en fortalecer los centros comerciales Paseo Libertad.

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Contexto complejo

La de Libertad no es la primera operación de traspaso o reestructuración en el sector de los súper e hipermercados que se observa en Argentina en los últimos meses. La caída de consumo, que comenzó con la restricción de categorías como entretenimiento y viajes, terminó alcanzando las más básicas, como alimentos y bebidas, con una disminución que se asocia en parte a la compra de segundas y terceras marcas, pero también a ajustes.

La encuesta más reciente de supermercados del Indec mostró una disminución interanual en las ventas de marzo del 5,1% y una caída acumulada en el primer trimestre del 3,1%, a precios constantes.