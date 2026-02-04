Se agrava el repliegue de Libertad: cierra su gran apuesta en Buenos Aires y profundiza su crisis

La crisis de Grupo Libertad suma un nuevo capítulo en Argentina, ya que la cadena de supermercados cerrará "The Fresh Market", una de sus apuestas más ambiciosas en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del local que inauguró en mayo de 2023 dentro del shopping DOT , en el barrio porteño de Saavedra.

La decisión profundiza el repliegue de la compañía en el país, en un contexto de ajuste de sucursales, conflictos laborales en varias provincias (incluyendo a Mendoza) y versiones persistentes sobre una posible venta del negocio local.

El cierre del Fresh Market del DOT se da en medio de la preocupación por lo ocurrido en San Juan, Misiones y Mendoza , donde la empresa atravesó recortes de personal, planes de retiros voluntarios y protestas gremiales. A eso se suma la confirmación de que Libertad evalúa ofertas si aparecen interesados en quedarse con su operación en la Argentina. El rumor que circula es una venta a La Anónima , la tradicional cadena supermercadista de la Patagonia.

La cadena Libertad nació en Córdoba en 1986 y durante tres décadas se concentró en la zona centro del país. Sin embargo, hoy pertenece al Grupo Calleja , de capitales salvadoreños , que tomó el control en febrero de 2024, cuando el grupo francés Casino se desprendió de sus activos argentinos tras 25 años de presencia, como parte de un proceso regional posterior a su concurso de acreedores. La operación incluyó también las cadenas Pão de Açúcar en Brasil y Éxito en Colombia.

El Grupo Calleja cuenta con más de 70 años de trayectoria en el sector supermercadista. Su fundador, Juan Carlos Calleja Hakker, combinó su perfil empresarial con la política: en 2018 fue candidato a presidente de El Salvador y perdió frente al derechista Nayib Bukele.

En Argentina, Libertad encara hoy una reestructuración que combina achique de sucursales y el cierre del Fresh Market, el formato con el que desembarcó en Buenos Aires tras probar la experiencia en Montevideo y Medellín. El local del DOT ocupó 1.800 metros cuadrados en la planta baja del centro comercial, en un espacio que anteriormente había sido parte de Walmart, y demandó una inversión cercana a los 3 millones de dólares.

La propuesta apuntó a un segmento de consumo premium, con más de 10.000 productos frescos y saludables, alimentos gourmet de elaboración propia e importados, y una disposición por “islas” temáticas. Pese a la apuesta, IRSA, operador del shopping, confirmó a Clarín que el Fresh Market funcionará solo hasta marzo y que luego sería reemplazada por “una nueva propuesta relacionada al entretenimiento”. Desde Libertad no emitieron comentarios.

La idea original de los actuales dueños fue expandir tanto el formato del DOT como el canal mayorista. El minimayorista Libertad, lanzado en 2022, llegó a contar con más de diez locales y fue presentado como una de las grandes apuestas de crecimiento. Sin embargo, el plan quedó en pausa por el estancamiento del consumo y el fuerte aumento de los costos operativos, especialmente en superficies comerciales de gran tamaño.

La reestructuración de Libertad se da en un escenario adverso para todo el sector. Según la última encuesta de supermercados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las ventas de las grandes cadenas cayeron 2,8% interanual en noviembre y también retrocedieron 3,8% en la comparación mensual desestacionalizada frente a octubre.

El caso se suma al de Carrefour, que desde hace meses negocia con su casa matriz en París una posible salida del mercado argentino. El comprador sería Francisco de Narváez, el mismo que maneja Changomás y que, en 2020, se quedó con las sucursales de Walmart.

Los recortes de Libertad en el país y los rumores de una venta a La Anónima

Los ajustes de Libertad se sintieron con fuerza en el interior del país. En Misiones, particularmente en Posadas, la empresa anunció que dejará de operar como hipermercado para transformarse en supermercado. El Sindicato de Comercio local denunció cerca de 100 despidos a mediados de enero. Desde el gremio señalaron que, en una zona de frontera, desde la devaluación de 2023 los precios de la cadena dejaron de ser competitivos frente a Paraguay y Brasil.

En San Juan, donde la marca es muy apreciada entre los consumidores, Libertad activó un plan de retiros voluntarios y desvinculó a unos 30 trabajadores.

En Mendoza, en tanto, hubo una movilización por el pago del bono de fin de año acordado, lo que derivó en una conciliación obligatoria y una audiencia convocada para esta semana, tal como reportó días atrás Los Andes.

Fernando Ligorria, secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC), admitió “que habrá achicamiento estructural”, sin dar más detalles.

Actualmente, la cadena opera en nueve provincias. Tras el cierre del local del DOT, quedará presente en ocho.

Mientras tanto, en el sector circula con fuerza la versión de una posible venta de la cadena al grupo La Anónima. Sin embargo, desde el Centro de Empleados de Comercio de Mendoza aclararon que “no están al tanto de que la empresa esté a la venta”.