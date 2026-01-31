Blowmax sigue consolidándose como líder en el segmento de supermercados mayoristas y minoristas de Mendoza

Con el firme objetivo de elevar nuestros estándares de servicio , renovamos nuestra plataforma de e-commerce para todos los clientes, marcando un hito al convertirnos en el primer canal de venta digital en abastecer a comercios mayoristas .

Esta innovación permite que restaurantes, empresas y comercios de cercanía o de zonas alejadas accedan a un abastecimiento ágil y eficiente, eliminando barreras logísticas y potenciando el crecimiento de su actividad .

La nueva web no es una página de compras online más , sino una herramienta integral de compra.

Con una interfaz intuitiva y una navegación fluida , los usuarios podrán realizar pedidos en cuestión de minutos.

La plataforma se destaca por su capacidad de respuesta y por un diseño pensado para que la experiencia sea práctica , adaptándose a cualquier dispositivo.

Beneficios exclusivos para nuestros clientes y comercios aliados

Para los clientes: Una navegación de compra sencilla para resolver las compras del hogar de forma rápida.

Para el cliente mayorista: Acceso a volúmenes, stock, variedad y beneficios para acompañar el crecimiento de su negocio.

Logística inteligente: Seguimiento en tiempo real.

Logística optimizada y valor agregado

El valor agregado más destacado es la optimización de la logística, implementando y garantizando una gestión de stock actual, seguimiento, notificaciones inteligentes en tiempo real y el recorrido del pedido, asegurando una entrega precisa y eficiente, entre otros beneficios.

“Buscamos que la tecnología sea una aliada del cliente. Invertimos en una plataforma que facilita la decisión de compra de los mendocinos a través de variedad, competitividad y una logística inteligente. Nuestro sistema permite ofrecer trazabilidad y transparencia absoluta sobre el estado y la entrega de los pedidos”, afirmaron directivos de la firma.

Con este paso, Blowmax reafirma su liderazgo en Mendoza, apostando por la digitalización como motor para mejorar la experiencia de compra de todos sus clientes.