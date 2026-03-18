Una cadena de supermercados compró 12 sucursales del Grupo Libertad y fortalece su presencia en el interior

La cadena de supermercados La Anónima avanzó en su ambicioso plan de expansión tras cerrar un acuerdo con Grupo Libertad para adquirir parte de su negocio de hipermercados. La operación le permitirá ampliar su presencia en varias provincias y reforzar su posicionamiento en el interior del país.

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El entendimiento incluye la incorporación de un centro de distribución y una docena de sucursales , al tiempo que se garantiza la continuidad laboral de los trabajadores alcanzados, que pasarán a formar parte de la estructura de la empresa compradora.

Con esta operación, La Anónima sumará el centro logístico y cuatro tiendas en Córdoba, dos en Tucumán y el resto en Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero . El proceso de transición de los locales se realizará de manera gradual durante los próximos meses.

Esta adquisición representa un paso clave en la estrategia de crecimiento de La Anónima, reforzando su presencia en el centro y norte del país, que la consolida como la cadena de supermercados con mayor presencia en el interior de la Argentina.

Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, más conocida como La Anónima, es un grupo empresarial dedicado principalmente a la gestión de supermercados en Argentina, con centro en la Patagonia, aunque se ha extendido a otras provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

Para Grupo Libertad, este acuerdo representa un paso relevante dentro de su estrategia de concentración en el desarrollo y gestión del negocio de Real Estate , a través del fortalecimiento de la operación de los Centros Comerciales Paseo Libertad.

Ambas compañías destacaron que el acuerdo refleja una visión compartida de desarrollo del comercio en Argentina, fortaleciendo las economías regionales, impulsando inversiones y generando oportunidades de crecimiento para colaboradores, proveedores y comunidades locales.

"Estamos muy orgullosos de este acuerdo con La Anónima; sabemos que nuestras tiendas quedan en las mejores manos y que se generarán nuevas oportunidades para colaboradores, proveedores y clientes. Por su parte, desde Grupo Libertad focalizaremos nuestra operación en los centros comerciales Paseo Libertad para ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes. Expandir nuestro Real Estate en Argentina nos permite trabajar por la sostenibilidad de la empresa en el corto, mediano y largo plazo, con un negocio que genera valor en el país y en la región", declaró Carlos Calleja, vicepresidente del Directorio de Grupo Libertad.

"Este acuerdo nos abre una oportunidad única de crecimiento y expansión en una región donde La Anónima casi no tenía presencia, lo que nos permite llegar a nuevos clientes y comunidades. Estamos convencidos de que estas tiendas potenciarán nuestra red comercial y refuerzan nuestro compromiso con el desarrollo del país", declaró Federico Braun, presidente del Directorio de La Anónima.