Punta Cana: las cinco experiencias imperdibles para conocer más de República Dominicana

ENVIADA ESPECIAL A PUNTA CANA. Llegar a Punta Cana y descubrir que hay mucho más de lo que una se imagina en esta paradisíaca isla, fue una de las primeras sensaciones del viaje. Entre cenotes escondidos en medio de la selva tropical, excursiones en catamarán, parques con tirolesas y playas enormes de agua turquesa, el destino dominicano combina descanso con actividades para quienes buscan moverse y conocer otra cara del lugar.

Del frío de Mendoza a Punta Cana: cómo fue el primer vuelo directo al Caribe con Arajet y cuánto dura

Hotel en Punta Cana: cómo es la experiencia mediterránea de ZEL, la marca creada por Rafael Nadal

Durante varios días recorrí algunas de las experiencias más elegidas por los turistas que llegan a República Dominicana y comprobé que hay excursiones mucho más tranquilas para conectar con la naturaleza y otras completamente opuestas, con música, barra libre y fiesta arriba de barcos.

Según datos de la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Turismo de República Dominicana, durante 2025 llegaron más de 442 mil turistas argentinos , una cifra que posicionó a Argentina como el tercer mercado emisor más importante para el país. En ese contexto, el nuevo vuelo directo entre Mendoza y Punta Cana inaugurado por Arajet el pasado 17 de mayo acerca todavía más este destino a los mendocinos. Estas fueron algunas de las actividades que recorrimos durante el Fam Trip del que participé junto a Diario Los Andes.

La visita a la Reserva Ecológica Ojos Indígenas es una de las excursiones más distintas para quienes quieren salir por un rato del circuito de playa y all inclusive. Apenas empieza el recorrido cambia completamente el paisaje. Hay senderos rodeados de vegetación tropical, sonidos de aves y distintos ojos de agua escondidos entre la selva que eran considerados sagrados por los indígenas taínos.

La experiencia llamada Los Ojos Eco Journey combina caminata tranquila entre bosque tropical con distintas paradas en cenotes como Guama , Inriri y Cacibajagua , donde el agua dulce es completamente transparente y mucho más fresca que el mar. Una de las mejores partes del recorrido es justamente ir alternando caminatas cortas con momentos para nadar en estos espejos de agua rodeados de naturaleza. Un dato a tener en cuenta es que no todos los cenotes son aptos para baño, solo cuatro de los doce están habilitados para nadar.

Ojos indígenas Cenote - Punta Cana Los cenotes de agua cristalina de la Reserva Ojos Indígenas son 12, pero solo podes nadar en 4. Melisa Sbrocco

Ojos indígenas Cenote - Punta Cana 2 El recorrido por la reserva combina senderos selváticos, fauna autóctona y baños en ojos de agua dulce. Melisa Sbrocco

Durante la excursión también explican los distintos proyectos de conservación ambiental que se realizan dentro de la reserva y el trabajo para proteger especies autóctonas como la iguana rinoceronte y el halcón Ridgway. Además, uno de los datos que más llaman la atención es que el predio fue donado por el Grupo Puntacana a la Fundación Puntacana para convertirlo en un espacio dedicado a la educación, la ciencia y la preservación ambiental.

Esta excursión tiene un ritmo tranquilo y termina siendo ideal para quienes buscan conectar más con la naturaleza. El recorrido cuesta 90 dólares para adultos y 35 dólares para niños.

Ojos indígenas - Punta Cana halcón Ridgway La Reserva Ojos Indígenas protege especies autóctonas como el halcón Ridgway y la iguana rinoceronte en plena selva tropical. Melisa Sbrocco

La experiencia de pasar un día en Isla Saona y piscinas naturales

La excursión a Isla Saona es una de las más conocidas de Punta Cana y también una de las más intensas porque el movimiento empieza desde muy temprano y prácticamente no se detiene hasta la vuelta. El día arranca a las 7 de la mañana con el traslado terrestre hasta Bayahíbe, el puerto desde donde salen catamaranes y lanchas rápidas rumbo a la isla.

Bayahibe Punta Cana Desde Bayahíbe parten las excursiones en catamarán y lancha rápida hacia Isla Saona, una de las actividades más elegidas en Punta Cana. Melisa Sbrocco

Ya arriba del barco el clima es completamente festivo. Hay barra libre, música, coreos cordinadas de bachata y merengue durante gran parte del trayecto mientras el catamarán avanza por agua transparente. Antes de llegar a Isla Saona, la embarcación hace una parada en las piscinas naturales del Parque Nacional Cotubanamá, uno de los lugares más fotografiados de la excursión.

El agua ahí apenas llega a la cintura y está llena de estrellas de mar que se pueden ver perfectamente desde arriba. Los guías insisten constantemente con una advertencia importante para los turistas. Las estrellas de mar no deben sacarse del agua, porque el contacto con el aire puede ser letal. Lo mejor es llevar antiparras o funda sumergible para observarlas de cerca sin tocarlas.

Isla Saona piscinas naturales, Punta Cana 2 La excursión a Isla Saona incluye catamarán, música, barra libre y una parada en las piscinas naturales de Cotubanamá. Melisa Sbrocco

Isla Saona piscinas naturales, Punta Cana 3 Durante la excursión a Isla Saona, los guías recuerdan que las estrellas de mar no deben sacarse del agua. Melisa Sbrocco

Después de la parada, el viaje continúa hasta Isla Saona y aparece la clásica postal dominicana de arena blanca, palmeras inclinadas y agua transparente. La excursión incluye almuerzo buffet y bebidas, aunque algunas opciones como piña colada o agua de coco suelen cobrarse aparte.

Isla Saona, Punta Cana Las aguas turquesas y las palmeras inclinadas convierten a Isla Saona en una de las postales más famosas de República Dominicana. Melisa Sbrocco

Algo importante para tener en cuenta es que se trata de una experiencia bastante masiva y con mucha música durante gran parte del día. Por eso muchos turistas terminan eligiendo la opción VIP, que lleva a sectores más tranquilos de la isla y suma opciones gastronómicas distintas, como langosta. Los precios arrancan desde 70 dólares, mientras que las experiencias VIP van desde los 130 dólares por persona.

Scape Park: el parque de aventuras de Cap Cana con tirolesas, cuevas y cenotes

Scape Park mezcla actividades extremas, naturaleza y experiencias acuáticas en un formato bastante distinto al de otros parques. Apenas entrás no hay un recorrido fijo ni horarios estrictos para seguir. Cada visitante puede organizar el día a su manera y repetir las atracciones que más le gusten.

“Tenemos 15 atracciones que nuestros visitantes las pueden disfrutar como quieren, que es lo que nos distingue”, explicó Ángel González Tomas, director comercial y de operaciones de Scape Park at Cap Cana. “Somos un parque de libre acceso, donde el visitante puede hacer las actividades en el orden que quiera, las puede repetir y es libre de andar a su propio paso”, agregó.

Scape Park superman El parque cuenta con el Superman Ride, la tirolesa más larga y rápida de República Dominicana. Scape Park

Una de las experiencias más buscadas es el Superman Ride, considerada la tirolesa más larga, alta y rápida de República Dominicana. “Un kilómetro de largo, 80 metros de altura y velocidades de hasta 75 kilómetros por hora”, detalló González Tomas. También está el circuito Eco Splash, donde varias tirolesas terminan directamente en el agua.

Pero no todo pasa por la adrenalina. Dentro del parque también hay espacios mucho más tranquilos como el Blue Hole, un cenote escondido entre la selva tropical donde se puede nadar y saltar desde plataformas. “Tenemos el Blue Hole, que es un cenote precioso en el corazón de las junglas”, contó el directivo.

Zip-line-eco-splash Space Park Scape Park mezcla tirolesas, cenotes y cuevas naturales en una de las excursiones más completas de Cap Cana. Scape Park

Otra experiencia completamente distinta es el Cape Swing, un cenote subterráneo dentro de una caverna natural con agua fría de río. Además, el parque suma recorridos culturales sobre la historia dominicana, encuentros con monos capuchinos, iguanas rinoceronte y guacamayos, excursiones por cuevas gigantes y actividades de rappel y escalada sobre los acantilados de Cap Cana.

Para quienes prefieren terminar el día de una forma más relajada, una de las actividades opcionales más elegidas es el Sunshine Cruise, un paseo en catamarán con open bar, snorkeling y música durante toda la navegación. “Tenemos un bartender que viene con un bar flotante, música y una manera espectacular para finalizar el día”, describió González Tomas.

La entrada Full Admission cuesta 129 dólares para adultos y 69 dólares para niños e incluye casi todas las actividades del parque. Solo quedan afuera las experiencias motorizadas y el paseo Sunshine Cruise, que se pueden sumar pagando un adicional.

Qué playas conocer en Punta Cana y cómo aprovechar los beach clubs de los hoteles all inclusive

Gran parte de la experiencia en Punta Cana pasa por aprovechar las playas y los beach clubs que muchos hoteles all inclusive incluyen para sus huéspedes. En varios casos no hace falta alejarse demasiado porque algunos resorts tienen espacios exclusivos frente al mar con reposeras, servicio de toallas, barra libre y restaurantes sobre la playa.

Uno de esos casos es Neguri Beach, el beach club que utiliza el hotel Zei Punta Cana sobre la costa de Bávaro. Ahí los huéspedes pueden pasar el día entre reposeras, sombrillas y servicio gastronómico frente al mar, algo que termina cambiando bastante la experiencia respecto a quedarse solamente dentro del hotel.

Beach Club Punta Cana 3 Los beach clubs frente al mar combinan reposeras, gastronomía y vistas al agua turquesa en distintas zonas de Punta Cana.

Más allá de los beach clubs privados, hay playas que vale la pena recorrer por cuenta propia porque cada una tiene un perfil distinto. Playa Bávaro sigue siendo una de las más famosas por la extensión de arena blanca y el color del agua. Tiene casi 48 kilómetros de playa rodeada de arrecifes de coral y una gran cantidad de hoteles, bares y restaurantes frente al mar.

Beach Club Punta Cana 4 Playa Bávaro concentra algunos de los beach clubs y hoteles all inclusive más elegidos por los argentinos en Punta Cana. Melisa Sbrocco

Más al norte aparece Playa Macao, mucho más relacionada con el surf y las excursiones en buggy o four wheels. Tiene un ambiente más relajado y suele estar llena de locales y viajeros jóvenes.

Para quienes buscan algo más tranquilo y exclusivo, Playa Juanillo suele ser una de las playas más recomendadas. El acceso es más restringido y eso hace que haya menos cantidad de gente. Además hay restaurantes y beach clubs donde muchos pasan el día completo frente al mar.

Otra opción interesante es Playa Blanca, una playa más chica y tranquila donde los arrecifes están muy cerca de la costa, algo que la vuelve ideal para hacer snorkel y buceo.

Cómo es vivir una noche en Coco Bongo, el boliche más famoso de Punta Cana

Ir a Coco Bongo Punta Cana no se parece demasiado a salir a un boliche tradicional. Desde que empieza la noche hay shows, acrobacias, imitaciones y música prácticamente sin pausas, en una experiencia mucho más cercana a un espectáculo en vivo que a una disco convencional.

Coco Bongo PC 2 Bruno Mars, samba y escenas de Moulin Rouge forman parte de los shows más aplaudidos en Coco Bongo Punta Cana. Melisa Sbrocco

El lugar está ubicado cerca de la zona hotelera de Bávaro y recibe turistas de distintos países que llegan especialmente para ver algunos de los shows más conocidos. Entre los más aplaudidos aparecen los homenajes a Bruno Mars, los números de samba y las escenas inspiradas en La Máscara o Moulin Rouge, una de las performances más populares de la noche.

Coco Bongo PC Coco Bongo combina shows en vivo, música y acrobacias en una de las noches más famosas de Punta Cana. Melisa Sbrocco

A medida que avanzan las horas, el lugar se transforma en una fiesta gigante donde casi no hay tiempos muertos entre un espectáculo y otro. La entrada general cuesta 90 dólares e incluye bebidas nacionales ilimitadas, acceso al show principal y un snack por persona.