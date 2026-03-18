Las mejores bodegas y vinos de Mendoza en 2026

Hay lugares que se beben y Mendoza es uno de ellos. No solo por el vino, claro, sino por esa luz que corta el aire, por la Cordillera que aparece de golpe cuando doblas una ruta, por el olor a tierra mojada después de la tormenta. En 2026, Mendoza se convirtió en la provincia que reúne el 80% de la producción de vino en Argentina . De aquí sale el 93% del vino de exportación; catalogada como capital mundial del vino. Tanto que su vino es la competencia directa con el mejor vino de España.

Sobreseyeron al bodeguero José Zuccardi: su hermana lo había denunciado por "insolventarse"

Por la menor cosecha, piden asistencia en la tarifa eléctrica para bodegas

Lo primero que hay que decir es que Mendoza tiene la red de enoturismo más grande de América Latina. Son casi 896 bodegas inscriptas en el INV en toda la provincia y más de 230 abiertas al público . Eso significa que uno puede elegir entre la experiencia ultra premium, con chef incluido y vista a los Andes, o algo más sencillo, más de bodeguero de pueblo, donde el que te sirve es el dueño.

Quien viaja a Mendoza suele pasar semanas investigando qué bodegas visitar, qué vinos probar o dónde comer. Este rigor informativo no es exclusivo del enoturismo, también aparece en otros sectores del entretenimiento digital donde la información previa marca la diferencia. Un buen ejemplo es la industria del casino online, donde portales como Slotozilla ofrecen análisis verificados para que el usuario elija con criterio. Allí, cada reseña detalla información relevante para garantizar la mejor experiencia. El viajero mendocino necesita el mismo nivel de detalle para convertir una visita en una experiencia.

Estas son las experiencias más buscadas este 2026:

La vendimia, entre febrero y abril, sigue siendo el gran momento del año, con esa fiesta nacional que desde 1936 reúne a toda la provincia. Pero cualquier época sirve; Mendoza recibe bien todo el año.

Clases de cocina argentina con chefs invitados, seguidas de un almuerzo con maridaje.

Picnics entre viñedos con vista a la cordillera de los Andes, con canastas armadas por chefs locales.

Regiones vitivinícolas famosas de Mendoza

Mendoza no es un territorio uniforme. El vino cambia según la altura, el suelo y el clima de cada zona. La provincia se organiza en cuatro grandes oasis productivos:

Embed Región Características Vinos Luján de Cuyo La cuna del Malbec. Cerca de la ciudad Malbec, Cabernet Sauvignon Valle de Uco Altura hasta 1500 msnm. Vinos frescos Malbec de altura, Chardonnay Oasis Este Zona cálida, viñedos viejos Bonarda, Tempranillo San Rafael La más austral. Clima fresco Cabernet Sauvignon, blends

El valle de Uco es hoy donde los enólogos experimentan, buscan la fineza. Luján es más clásico: ahí están las bodegas que escribieron la historia del Malbec.

Mejores bodegas para visitar en 2026

Tras recorrer la provincia y consultar a referentes del sector, es preciso conocer a continuación cuáles son las bodegas que más se destacaron en 2025. Cada una con su estilo y su propuesta, pero todas con algo en común: hacen del turismo una experiencia que va más allá de la copa.

botellas

Bodega Susana Balbo

Susana Balbo no es solo una enóloga, sino que es la primera mujer de Argentina en recibirse como tal, en tiempos donde esto era cosa de hombres. Sus principales características son:

Ubicación : Agrelo, Luján de Cuyo.

Fundación : 1999.

Especialidad: Malbec de alta gama.

Su bodega, en Agrelo, es hoy un referente del enoturismo con identidad propia. Este 2026, la novedad está en la propuesta gastronómica con su restaurante Osadía de Crear, que ofrece un menú de verano con productos locales.

Alpasión

Que una bodega pequeña gane un premio grande siempre llama la atención. A Apasion la acaban de reconocer en los Best Of Mendoza 2026 como una de las mejores experiencias enoturísticas de la provincia, compitiendo contra más de cien bodegas. Sus características principales son:

Ubicación : Valle de Uco, Tunuyán.

Fundación: 2015.

Especialidad: Pinot Noir, Chardonnay.

Acá el vino se vive de otra manera. Puedes dormir en un lodge con vista a los Andes, hacer cabalgatas, caminar entre viñedos o simplemente sentarte en La Huella, su sala de degustación, a programar un Grand Pinot Noir que justifique el viaje.

Bodega Tierras Altas

Tierras Altas fue de las primeras bodegas boutique de Mendoza. La información que deberías conocer de ella es:

Ubicación : Luján de Cuyo.

Fundación : 1999.

Especialidad: Malbec, aceite de oliva.

La familia Arizu, con más de cien años en la industria, está al frente. Lo que más valoran los visitantes es la cercanía.

Bodega CarinaE

Hay bodegas que se sienten como casas de familia. CarinaE es una de esas. Pequeña, de gestión familiar, con un jardín hermoso y una atención que hace la diferencia. Su información principal es:

Ubicación : Maipú.

Fundación : 1997.

Especialidad: Malbec, mermeladas artesanales.

Los puntajes en redes son altos. Desde 4.7 sobre 5 y con casi 600 reseñas . Se pueden hacer picnics entre viñedos, una cata con explicación detallada y llevarse a casa esas mermeladas y aceites que cuesta encontrar en otro lado.

Vinos de autor

Mendoza también es tierra de proyectos jóvenes; estos son llamados vinos de autor, y este 2026 hay varios que merecen atención. Detrás de cada botella hay una historia y una forma particular de entender el vino. Algunos de estos vinos de Mendoza Argentina, son:

El Gordo en motoneta Malbec;

Pulenta Gran Corte;

Rocamadre Malbec;

Siete Locos Wines.

Estos vinos no se pueden comprar en cualquier lugar. Esta tabla muestra la comparativa de algunos vinos:

Embed Vino Bodega Variedad Añada Nota de cata Grand Chardonnay Alpasión Chardonnay 2023 Fresco, vibrante, acidez Nosotros Single Vineyard Susana Balbo Malbec 2021 Potente, fruta negra, tonos dulces Tierra Altas Gran Malbec Bodega Tierras Altas Malbec 2022 Cuerpo medio, fruta roja, toque de roble bien puesto

Mendoza no es una postal quieta; esta se mueve y cambia, se prueba en cada cosecha. Este 2026, con bodegas nuevas que se animan a lo distinto y clásicas que siguen firmes.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor época para visitar?

La vendimia, entre febrero y abril, es el momento más festivo. El otoño tiene luz dorada. La primavera también es un buen momento para hacer la visita.

¿Cuáles son los vinos más famosos?

El Malbec es el emblema. Pero también hay grandes Cabernet Sauvignon y Chardonnay de altura.

¿Qué bodegas ofrecen las mejores catas?

Para la tradicional, Luján de Cuyo. Para experiencias diferentes, Valle de Uco, y para algo familiar, Carina E.

¿Cuáles son las regiones vinícolas más populares de Mendoza?

Las regiones más populares son Luján de Cuyo, famosa por sus Malbec potentes y bodegas históricas, y el Valle de Uco, reconocido por sus vinos de altura frescos y productos innovadores.

¿Cuántas bodegas hay en Mendoza?

Casi 896 y ahora hay más de 230 abiertas al público.

¿Se pueden visitar las bodegas de Mendoza sin un tour?

Sí, muchas, pero se debe reservar antes. No se recomienda ir en vehículo propio, debido a que se van a realizar catas de vino; es mejor contratar un transporte.