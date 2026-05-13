JOKERS, el bar de Cosmo Casino, ¡se pone la camiseta!

Si sos de los que disfrutan el fútbol en buena compañía, Jokers, el bar de Cosmo Casino, se convierte en el lugar perfecto para vivir cada partido de la selección Argentina como se merece: con pantalla gigante, buena comida y el ambiente que solo se siente cuando todos están alentando juntos.

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Huentala Wines participó en la Premium Tasting São Paulo 2026 con La Isabel Estate Cofermented.

Mendoza, ciudad sede del aguante. Desde que arranca la Copa del Mundo, Jokers pone en marcha su agenda mundialista con transmisiones en vivo de los partidos del seleccionado, acompañadas de una propuesta gastronómica pensada especialmente para los días de partido.

Porque alentar con hambre no va, armamos combos para todos los gustos:

El entretiempo también tiene su premio

En Jokers esto significa que llega el 2x1 en cerveza, fernet preparado y vino por copa. Solo durante los minutos de entretiempo de cada partido, así que ojo con no aprovecharlo.

El partido se disfruta mejor en compañía

El Mundial es una de esas experiencias que se viven distinto cuando estás rodeado de gente que comparte la misma pasión. Jokers es ese espacio donde cada gol se festeja más fuerte, cada momento de tensión se aguanta mejor y cada partido deja un recuerdo. Juntá a los tuyos, vení y viví el Mundial 2026 como se merece: con todo.

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