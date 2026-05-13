13 de mayo de 2026 - 00:00

JOKERS, el bar de Cosmo Casino, ¡se pone la camiseta!

Con pantalla gigante, promociones especiales y combos para compartir, Jokers Bar se prepara para vivir cada partido de la selección Argentina con clima mundialista, transmisiones en vivo y una propuesta gastronómica pensada para disfrutar el fútbol entre amigos en Mendoza.

jokers

Si sos de los que disfrutan el fútbol en buena compañía, Jokers, el bar de Cosmo Casino, se convierte en el lugar perfecto para vivir cada partido de la selección Argentina como se merece: con pantalla gigante, buena comida y el ambiente que solo se siente cuando todos están alentando juntos.

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Mendoza, ciudad sede del aguante. Desde que arranca la Copa del Mundo, Jokers pone en marcha su agenda mundialista con transmisiones en vivo de los partidos del seleccionado, acompañadas de una propuesta gastronómica pensada especialmente para los días de partido.

¿Qué hay para comer y tomar?

Porque alentar con hambre no va, armamos combos para todos los gustos:

  • Combo Picada – Picada de la casa + 2 cervezas: $31.500

  • Combo Pizza – Pizza especial + 2 cervezas: $23.500

  • Combo Sándwich – El sándwich emblema de Jokers + 1 cerveza: $16.000

  • Combo Papas – Papas clásicas + 2 cervezas: $18.000

El entretiempo también tiene su premio

En Jokers esto significa que llega el 2x1 en cerveza, fernet preparado y vino por copa. Solo durante los minutos de entretiempo de cada partido, así que ojo con no aprovecharlo.

El partido se disfruta mejor en compañía

El Mundial es una de esas experiencias que se viven distinto cuando estás rodeado de gente que comparte la misma pasión. Jokers es ese espacio donde cada gol se festeja más fuerte, cada momento de tensión se aguanta mejor y cada partido deja un recuerdo. Juntá a los tuyos, vení y viví el Mundial 2026 como se merece: con todo.

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Para más información: Cosmo Casino 2612 50-6034 Primitivo de la Reta 1001, Ciudad de Mendoza. https://cosmomendoza.com/

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